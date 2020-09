Průzkumy: Biden drží náskok nad Trumpem, Američané se stále bojí koronaviru

Čísla naznačují, že kritika protestů v amerických městech zatím prezidentu Donaldu Trumpovi nepřinesla body v předvolebním souboji s kandidátem Demokratické strany Joem Bidenem.

Dotazování provedené 31. srpna a 1. září víceméně potvrdilo rozložení sil v duelu o Bílý dům, které průzkumy preferencí ukazovaly po celý srpen. Z dotázaných registrovaných voličů vyjádřilo 40 procent podporu prezidentu Trumpovi, 47 procent z nich uvedlo, že budou volit někdejšího viceprezidenta Bidena.

Podle Reuters se rozdíl mezi preferencemi Trumpa a Bidena za poslední tři týdny prakticky nezměnil. Web RealClearPolitics, který monitoruje předvolební průzkumy, nicméně hlásí jistý pokles Bidenova náskoku a na začátku týdne průměrný rozdíl mezi kandidáty vyčíslil na 6,2 procentního bodu. To je ovšem stále o něco vyšší náskok, než jaký před čtyřmi roky na přelomu srpna a září přisuzoval tehdejší demokratické kandidátce Hillary Clintonové. Ta volby nakonec prohrála i přes vyšší počet získaných hlasů.

Just released: Ipsos’ latest ‘What Worries the World’ study. Concerns about #COVID on the rise in the US, meanwhile Americans largely pessimistic about the direction of the country. See more insights. #news #media #USpoli #World #WorldNews https://t.co/I7Vp5KjZ68