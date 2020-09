První duel Trumpa s Bidenem: Rétorická rvačka a peklo pro diváky, hodnotí média

Podle agentury AP byla od počátku patrná nevraživost mezi oběma kandidáty, na podrobnější debaty o rozdílných politických plánech ovšem kvůli neustálému skákání si do řeči a osobním útokům nedošlo.

"Už teď je to nejhorší prezidentská debata, jakou jsem kdy viděl," napsal na twitteru po necelé třetině 90minutového přenosu profesor historie z Princetonské univerzity Kevin Kruse.

This is already the worst presidential debate I've ever seen.