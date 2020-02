Putin se chce dohodnout, na co čeká Trump? Signály jsou špatné, zní z Wasingtonu

V zájmu obou stran

Platnost smlouvy New START vyprší již za rok, pokud ji signatáři - Rusko a Spojené státy - neprodlouží, nastiňuje renomovaný server. Konstatuje, že pokud smlouva skutečně vyprší, bude otevřena cesta k dalšímu nebezpečnému závodu v jaderném zbrojení, který svět sotva potřebuje.

"Nyní všechny signály ukazují špatným směrem," zoufá si Washington Post. Dodává, že smlouva New START, která omezuje počet amerických a ruských rozmístěných strategických jaderných hlavic a jejich nosičů na 1.550, respektive na 700 na každé straně, má platnost pouze do 5. února 2021.

Smlouva přitom obsahuje pětiletý prodlužovací mechanismus a ruský prezident Vladimir Putin již vyzval Spojené státy k zahájení vzájemných rozhovorů o jeho aktivaci, připomíná prestižní server. Kritizuje, že americká Trumpova administrativa naneštěstí zřejmě nikam nespěchá.

Prodloužení platnosti dokumentu je nicméně v zájmu obou stran, zdůrazňuje americký deník. Deklaruje, že smlouva v sobě nese pečlivé ověřovací mechanismy a zajišťuje stabilitu jaderných zbrojních arzenálů.

"Pokud New START vyprší, obě země budou moci bez omezení rozmístit další jaderné hlavice a zkonstruovat nové generace zbraní a nosných systémů," varuje washingtonský deník. Podotýká, že Rusko i Spojené státy sice v asynchronních cyklech neúnavně modernizují své jaderné síly, ale limitů smlouvy se drží.

Bez uvedené smlouvy se změní naprosto vše, obává se editorial. Připomíná, že Rusko se v poslední době chlubí novými zbrojními programy, například hypersonickým kluzákem, zatímco Spojené státy potvrdily, že na svých z ponorek odpalovaných balistických střelách instalovaly nové jaderné hlavice W76-2 s menší ničivou silou.

Tento vývoj je ovšem pouze náznakem toho, co přijde, pokud nebude jaderné soupeření obou zemí omezeno, uvádí Washington Post. Vysvětluje, že zmíněná nová americká hlavice vychází z nepřesvědčivé interpretace možné ruské strategie pro bojové nasazení taktických jaderných zbraní, a tak by mnohem lepší než vyvíjet nové hlavice bylo vyjednat novou smlouvu, která tyto zbraně řeší - na taktické jaderné zbraně se totiž nikdy žádná omezující smlouva nevztahovala.

Dohody vyšly z módy

"Zdá se však, že smlouvy vyšly z módy," pokračuje prestižní deník. Poukazuje, že Spojené státy loni odstoupily od smlouvy o likvidaci raket středního a kratšího dosahu z roku 1987, a to kvůli jejímu údajnému porušování ze strany Ruska, které obě strany nedokázaly vyřešit jinak.

Přání Trumpovy administrativy zahrnout do jednání o jaderných zbraních Čínu je z dlouhodobého hlediska užitečné, připouští washingtonský server. Upozorňuje však, že Peking se svými zhruba 290 jadernými hlavicemi dává najevo, že jednat nehodlá do doby, než Washington a Moskva výrazně omezí své stávající arzenály, které jsou mnohem rozsáhlejší.

Momentálně to vypadá, že požadavek zapojení Číny je spíše pilulkou, která má proces možného prodloužení New START otrávit, než skutečným pokusem udržet smlouvu při životě, konstatuje editorial. Věří, že pokud jde Trumpově administrativě skutečně o zapojení Pekingu, pak by lepším signálem čínské straně bylo rychlé zahájení práce na prodloužení smlouvy, nikoliv čekání na její vypršení.

Kontrola zbrojení si žádá politickou vůli, ale závazné a ověřitelné smlouvy za to úsilí stojí, protože jaderné zbraně mají nadále kataklysmatickou sílu, deklaruje vlivný deník. Pokládá otázku, zda jsme skutečně ztratili vůli držet je v mezích.