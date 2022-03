Rada bezpečnosti OSN zamítla ruskou rezoluci o humanitární pomoci Ukrajině

Rezoluce uznávala rostoucí humanitární potřeby Ukrajiny, ale nezmínila ruskou invazi, která sílící krizi způsobila. Aby bylo usnesení přijato, muselo v patnáctičlenné radě získat minimálně devět hlasů pro. Zároveň by jej nesměl vetovat žádný z pěti států, které mají právo veta.

Rada bezpečnosti OSN rezoluci odmítla ve stejný den, kdy Valné shromáždění začalo projednávat rezoluci vypracovanou Ukrajinou a dalšími dvěma desítkami zemí. Usnesení, kde se jasně uvádí, že ruská agrese je příčinou humanitární krize, podpořilo téměř 100 států.

Shromáždění mělo rovněž projednat konkurenční jihoafrickou rezoluci, která nezmiňuje Rusko a je podobná usnesení, které zamítla Rada bezpečnosti.

Rusko předložilo svou rezoluci 15. března. O den dříve se Francie a Mexiko rozhodly přesunout svůj návrh usnesení, kde je z krize viněno Rusko, mimo Radu bezpečnosti, kde by čelila ruskému odmítnutí. Ve 193členném Valném shromáždění žádné veto není.

Velvyslankyně USA při OSN Linda Thomasová-Greenfieldová se v úterý ostře ohradila proti tomu, že Rusko v úterý požádalo o dnešní hlasování v Radě bezpečnosti. "Rusko je zde agresorem a je naprosto nesmyslné, aby si myslelo, že může předložit humanitární rezoluci," uvedla.

Today’s United Nations Security Council vote underlines Russia's isolation from the rest of the world and Moscow’s desperation to distract from the horrific violence its forces are inflicting on the people of Ukraine. #UnitedWithUkraine https://t.co/wTnbrCsUPP