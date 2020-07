Raper Kanye West tvrdí, že chce kandidovat na prezidenta USA. Musk ho podpořil

West své rozhodnutí zveřejnil na twitteru, ale jak napsala agentura Reuters, není jasné, zda jde o opravdový zájem a zda zpěvák vyplnil nezbytné formality, aby se mohl o kandidaturu ucházet.

Volby se budou konat v listopadu a termín pro ohlášení zájmu nezávislých kandidátů v mnoha amerických státech ještě nevypršel.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION