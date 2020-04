Reportáž CNN: Den v newyorské nemocnici, kde se bojuje s covid-19

Není to chaos, ale přihlížejícímu se to může zdát jako obrázky z pekla, napsali reportéři televize CNN, jimž bylo navzdory zákazům návštěv umožněno strávit jeden den v nemocnici v srdci ohniska pandemie nemoci covid-19 v nejvíce zasaženém americkém státě New York.

"Jsou tak nemocní, že je v mžiku ztrácíme," prohlásila jedna lékařka. "Mluví s vámi a o pár minut později jim zavádíte trubici do krku a doufáte, že se vám podaří nastavit ventilátor tak, aby jim vůbec dokázal pomoci," dodala.

Fakultní nemocnice v Brooklynu je jedním ze tří státních zdravotnických zařízení, kterým guvernér Andrew Cuomo nařídil léčit výhradně pacienty s koronavirem. Počet lidí přicházejících na pohotovost je nižší, než před začátkem pandemie, ale jelikož všichni trpí nemocí covid-19, je jejich stav obecně horší a úmrtnost vyšší. Téměř čtvrtina přijatých umírá.

"Je to neúprosné," prohlásil Lorenzo Paladino, jeden místních lékařů. Nezbývá čas na odpočinek. Mrtvého střídá na lůžku další pacient v těžkém stavu s dýchací maskou na obličeji během 30 minut, napsala CNN.

Z asi 400 lidí s covid-19 přijatých do nemocnice jich bylo 90 procent starších 45 let a 60 procentům bylo přes 65. Nemoc však nepostihuje jen starší. Nejmladším pacientem bylo tříleté batole. "Máme tady mladé lidi, dvacátníky, kteří nejsou zvyklí něco takového vidět. Někteří se jen nepřítomně dívají do dálky a pláčou," poznamenal Paladino. "Právě byli svědky čtyř volání k zástavě srdce. Tohle je jak ze seriálu Chirurgové, ne reálný život. Nemělo by se jim to dít před očima," dodal.

"Normálně máme pár pacientů, kteří jsou takhle nemocní. Nyní jsou jich jednotky intenzivní péče plné (...) a nikdo z nich nemůže dýchat," poznamenal další doktor. Nejvíce nemocné s dýchacími obtížemi napojí lékaři na plicní ventilátor, který v podstatě dýchá za ně. Tyto složité a drahé přístroje jsou při boji s covid-19 zásadní, nezpůsobí však zázrak, upozorňuje Paladino. Jejich správné nastavení vyžaduje zkušeného lékaře a podle dostupných dat je i tak šance na přežití nízká. Doktoři se přesto obávají situace, kdy by kvůli nedostatku přístrojů museli rozhodovat o tom, komu odepřou potřebnou léčbu.

Boj s koronavirem je náročný i pro zkušené lékaře. "Myslím, že je velice těžké se v tak krátkém čase emocionálně nachystat na podobnou úroveň onemocnění a úmrtnosti. Nemyslím si, že je na to kdokoli z nás připraven," řekla CNN doktorka Cynthia Bensonová s tím, že za normálních okolností přijdou na pohotovosti při zvlášť těžké směně o život asi dva lidé. Od začátku epidemie před třemi týdny kvůli koronaviru v nemocnici zemřelo již 94 pacientů. Zdravotnický personál navíc musí pracovat přesčas a vedení nemocnice zrušilo veškeré dovolené.

Po emočně i fyzicky náročné směně se lékaři ani nemohou setkat se svými blízkými. Kvůli nebezpečí šíření nákazy se totiž uchýlili do izolace, protože mají obavy, aby virus nepřenesli dál. "Vidím je zpovzdálí s rouškou a zamávám," popsal Paladino setkání se svou rodinou.

Nemocnice v očekávání přívalu dalších nakažených přeměnila svou jídelnu na oddělení s dalšími 50 lůžky a venku na parkovišti postavila několik stanů. Vedení nemocnice se přitom v mnohém inspiruje od vojenských lékařů.

Na covid-19 zemřelo již tolik lidí v tak krátkém čase, že nemocnice nechala přistavit dva chladírenské kontejnery, v nichž přechovává mrtvé. Nemocniční márnice je totiž plná. Její šéf Michael McGillicuddy přitom uvažuje, že bude potřeba objednat další kontejnery. "Tohle je asi nejhorší situace, kterou jsem viděl. U přírodní katastrofy víte, kolik jich přijde. Nyní je to nonstop," prohlásil McGillicuddy.