Republikáni mají povinnost Ginsburgovou ihned nahradit, tvrdí Trump. Demokraté oponují

"Byli jsme zvoleni do vlivné a významné pozice, abychom činili rozhodnutí pro lidi, kteří nás tak pyšně zvolili. Za nejdůležitější z toho je už dlouho považován výběr soudců do Nejvyššího soudu Spojených států. Jsme k tomu zavázáni, a to neprodleně!" napsal Trump v příspěvku adresovaném Republikánské straně.

Demokraté v čele s kandidátem na prezidenta Joem Bidenem naopak volají po tom, aby nového člena vlivného tribunálu vybral až vítěz listopadových voleb, jelikož tak důležité rozhodnutí by podle nich nemělo být přijato ke konci prezidentského mandátu. Podobný argument před čtyřmi lety použili i republikáni, když bránili hlasování o náhradníkovi po zesnulém soudci Antoninu Scaliovi. Ten zemřel asi deset měsíců před volbami, zatímco teď do voleb zbývá necelý měsíc a půl.

Ginsburgová se řadila k liberálnímu křídlu devítičlenného soudu, které je od roku 2018 v menšině v poměru čtyři ku pěti. Pokud by Trump dosadil svého kandidáta, získali by republikáni ve vlivném tribunálu významnou převahu, která by mohla přetrvat mnoho let. Mandát soudců v Nejvyšším soudu je totiž doživotní.

Trump už minulý týden přidal 20 jmen na svůj seznam kandidátů na soudce Nejvyššího soudu, který má připraven pro případ, že by se v tribunálu uvolnilo místo. Svůj seznam uvedl do kontrastu s blíže nespecifikovaným výběrem "radikálních soudců", které podle něj má v hledáčku Biden, a kteří by podle Trumpa zásadně proměnili Ameriku bez jediného hlasování v Kongresu.

Nadcházející spor o nástupce Ginsburgové tak podle agentury AP výrazně ovlivní poslední týdny už tak vyhrocené předvolební kampaně, která se nyní ve Spojených státech vede.