Republikáni těží z tvrzení, že bílí muži jsou oběťmi, myslí si Obama

Obama zároveň prohlásil, že hispánští voliči letos ignorovali Trumpovy rasistické výroky a podpořili jej rekordním počtem kvůli tomu, že je odpůrcem potratů.

"Vždycky mi přijde zajímavá míra, kterou se v republikánské politice buduje představa, že bělošští muži jsou oběťmi. Že oni jsou terčem útoku - což očividně neodpovídá historii, datům ani ekonomii," prohlásil exprezident, který do pořadu přišel v souvislosti s nedávným vydáním prvního dílu svých pamětí s názvem A Promised Land (Země zaslíbená), jichž se za první týden prodalo přes 1,7 milionu kopií.

"Je to upřímné přesvědčení, se kterým se vnitřně ztotožnili, je to příběh, který se vypráví. A rozplést ho, to nebude něco, co se podaří hned, zabere to nějaký čas," dodal Obama.

Demokrat rovněž vyslovil přesvědčení, že Američané latinskoamerického původu se letos přiklonili k Trumpovi ve větší míře než před čtyřmi lety kvůli tomu, že republikán je odpůrcem práva na dobrovolný potrat.

"Je hodně silně věřících Hispánců, kteří nepovažují fakt, že Trump říká rasistické věci o Mexičanech nebo zavírá osoby zadržené bez dokladů do klecí, za stejně důležitý jako to, že podporuje jejich postoj ohledně sňatků homosexuálů nebo potratů," řekl exprezident. Podle průzkumů letos volilo Trumpa 32 procent voličů s latinskoamerickými kořeny, zatímco před čtyřmi lety to bylo 28 procent.

Server BBC poznamenal, že zařízení s celami, v nichž americké imigrační úřady zadržují migranty na jižní hranici USA, vznikla za Obamovy vlády.

Obamu za jeho poznámky kritizovala řada republikánů, včetně senátora Toma Cottona, který podle pozorovatelů pravděpodobně bude usilovat za čtyři roky o republikánskou nominaci do Bílého domu. "Barack Obama je opět velice, velice zklamán Američany, tentokrát věřícími Hispánci, kteří upřednostňují svoje hodnoty a ekonomické zájmy před uvědomělými liberálními posedlostmi," napsal. "Někteří demokraté si myslí, že mohou kritizovat hodnoty a náboženskou víru Hispánců a stejně získat jejich hlasy hraním rasové karty," napsal republikánský guvernér Texasu Greg Abbot.

Demokratický exprezident se v posledních měsících stal jedním z nejhlasitějších Trumpových kritiků, ačkoli se v minulých letech útokům na svého nástupce vyhýbal. V úterý v rozhovoru s moderátorem a komikem Stephenem Colbertem prohlásil, že Trump mohl podniknout rychlejší a lépe koordinované kroky v reakci na pandemii covidu-19, a poznamenal, že poradit si s virem není nic zvlášť složitého.

Trump letos získal od voličů zatím bezmála 73,9 milionu hlasů, což je druhý nejvyšší počet v historii USA a největší údaj u jakéhokoli republikánského uchazeče o Bílý dům. Trump tím překonal dosavadní rekord z roku 2008, který patřil právě Obamovi, jenž si tehdy přičetl asi 69,5 milionů hlasů. Trumpův letošní soupeř Joe Biden, který podle projekcí médií republikána vystřídá v Bílém domě, však letos již překročil hranici 80 milionů obdržených hlasů. Sčítání v některých amerických státech přitom pokračuje a počty hlasů odevzdaných oběma kandidátům tak ještě mírně porostou.