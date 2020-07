Republikáni utíkají od Trumpa. Biden má podporu členů Bushovy administrativy

Do skupiny patří podle Reuters bývalí vládní ministři a další vysoce postavení představitelé Bushovy administrativy. Uskupení nese název 43 Alumni for Biden (volně přeloženo bývalí činitelé administrativy 43. prezidenta za zvolení Bidena) a jejich cílem je pomoci někdejšímu viceprezidentovi demokrata Baracka Obamy se zvolením v listopadových volbách.

Skupina chce uveřejňovat videa, v nichž Bidena chválí vysoce postavení republikáni a bude snažit přesvědčovat lidi v klíčových státech, aby šli volit.

Vznik skupiny je podle Reuters důkazem toho, že si prezident Trump svou reakcí na pandemii covidu-19 a protesty proti rasismu znepřátelil řadu členů své vlastní strany. "Víme, co je normální a co je nenormální, a to, co vidíme, je značně nenormální," řekla Jennifer Millikinová, jedna z organizátorek skupiny, která působila v Bushově kampani za znovuzvolení v roce 2004 a následně ve Federální správní agentuře (GSA). Zároveň poznamenala, že skupina zatím nezveřejní seznam všech svých členů a finančních dárců. Původ svých financí však musí vysvětlit do října americkým volebním úřadům.

Vůdci skupiny o iniciativě již informovali kancelář bývalého prezidenta Bushe. Jeho mluvčí Freddy Ford však řekl, že Bush je již v důchodu a nebude do nynějších voleb osobně nijak zasahovat.

Bush je stále velice oblíbený u mnohých umírněných republikánů a získal si pochvalné reakce, když po smrti černocha George Floyda po zákroku bělošského policisty napsal, že incident dokládá "šokující selhání" a vyzval vládu, aby naslouchala protestujícím. Předtím zase zveřejnil video, v němž nabádal Američany k jednotě tváří v tvář koronaviru.

Bidenovi lidé zprávy o ustavení skupiny odmítli komentovat. Podle amerických volebních zákonů nesmí organizátoři podpůrných iniciativ napřímo komunikovat s kampaní prezidentských kandidátů, mohou ale vybrat neomezené množství peněz a pořídit za ně reklamu na jejich podporu.

"Toto je další pokus bažiny sesadit právoplatně zvoleného prezidenta Spojených států," řekla ke skupině mluvčí Trumpovy kampaně za znovuzvolení Erin Perrineová. Trump před svým zvolením v roce 2016 sliboval, že jako politický outsider "vysuší bažinu" korupce, kterou je podle něj Washington prosáklý.

Bidena se podle informací médií chystají podpořit také bývalí republikánští bezpečnostní činitelé, kteří tvrdí, že je Trump ohrožením pro národní bezpečnost. Na Trumpa se rovněž snesla tvrdá kritika vysloužilých vůdců armády, kterým se nelíbila prezidentova snaha zapojit ozbrojené složky při potírání domácích protestů proti rasismu, jež vypukly na konci května.

Prezident o svých odpůrcích z řad republikánů již dříve na twiteru prohlásil, že jsou "lidská spodina".