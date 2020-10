Republikánský senátor zesměšňoval Harrisovou. Neuvěřitelně rasistické, reagovala její mluvčí

Demokratka Harrisová kandiduje ve dvojici s Joem Bidenem, který bude čelit v listopadových volbách prezidentu Donaldu Trumpovi. Harrisovou si Biden vybral na funkci viceprezidentky.

Kalifornská senátorka je dcera přistěhovalců z Jamajky a Indie a o svém jménu řekla, že správná výslovnost je "Kommala".

Perdue usiluje o znovuzvolení do Senátu proti demokratovi Jonovi Ossoffovi a jejich souboj je zatím těsný, uvedla agentura Reuters.

Na pátečním setkání s voliči ve městě Macon v Georgii se Perdue s přeháněním snažil několikrát vyslovit Harrisové jméno a nakonec pokusy vzdal se slovy "Tak nevím, ale ať", na což dav reagoval smíchem.

Ossoff na twitteru napsal, že by se Perdue k takovém zesměšňování kolegy neuchýlil, kdyby šlo o muže či bělocha.

Senator Perdue never would have done this to a male colleague.



Or a white colleague.



And everyone knows it.https://t.co/zi5Wxg0VYr pic.twitter.com/TEiAJGiAaV