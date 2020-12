Republikány rozdělují fámy o spiknutí před volbami v Georgii

V jihovýchodním americkém státě se 5. ledna konají finálová kola soubojů o dvě křesla v Senátu, neboť na podzim žádný z kandidátů nezískal nadpoloviční většinu hlasů. Republikánům stačí vyhrát v jedné z "dodatečných voleb", aby si v menší ze dvou komor Kongresu udrželi většinu. Úspěch ale rozhodně nemají zaručený. Vyústění senátních voleb v Georgii je při tom pro vývoj v USA naprosto zásadní. Republikány kontrolovaný Senát by totiž znamenal významný problém pro zvoleného demokratického prezidenta Joea Bidena.

Proto vyvolalo nemalý rozruch, když dva Trumpovi spojenci na mítinku v Georgii naznačovali, že za současné situace nemá smysl, aby se lidé lednového hlasování zúčastnili. Svůj vzkaz opírali o konspirační teorie, podle kterých jsou stávající volební systémy podvodné a produkují falešné výsledky. Takovéto spekulace, které američtí volební činitelé odmítají jako směšné, na sociálních sítích propaguje i sám Trump.

A crowd of hundreds is gathered at an Alpharetta park to hear from Sidney Powell, the attorney disavowed by the Trump campaign, and others push his false narrative of a “stolen” election. pic.twitter.com/wQnCCRRBqr — Greg Bluestein (@bluestein) December 2, 2020

"Vyzvala bych všechny lidi v Georgii, abyste dali najevo, že se voleb vůbec nezúčastníte, pakliže váš hlas není zabezpečený," řekla na středečním mítinku bývalá právnička Trumpovy kampaně Sidney Powellová.

Společně s ní před voliče předstoupil mimo jiné Lin Wood, který také není členem prezidentova týmu, ale účastnil se povolební právní snahy o zvrácení Trumpovy porážky. Kampaň žalob zatím republikánskému táboru nepřinesla jediný výraznější úspěch.

"Nejsme hlupáci! Nebudeme 5. ledna hlasovat na dalším přístroji vyrobeném v Číně!" řekl Wood před stovkami lidí na akci ve městě Alpharetta. Republikánští kandidáti Kelly Loefflerová a David Perdue by prý měli vyzvat republikánského guvernéra Georgie Briana Kempa k zásahu do volebních procesů. "Jestliže... to neudělali, pak si váš hlas nezasloužili. Ne, že jim ho dáte! Proč byste se vraceli a volili v další zmanipulované volbě?" uvedl Wood.

Prezident Trump vyjadřuje Loefflerové a Perdueovi stoprocentní podporu, i on ale o volbách v Georgii, kde podle oficiálních výsledků vyhrál Biden, hovoří jako o podvodu a opakovaně vyzývá guvernéra Kempa k drastické intervenci. Dnes navíc na twitteru sdílel vlákno, v němž se mimo jiné píše, že Powellová a Wood "nejsou ti, kdo sabotují volby v Georgii".

O víkendu se prezident do místní kampaně zapojí osobně, na sobotu večer má naplánované vystoupení po boku senátorů Loefflerové a Perduea. Někteří umírněnější republikáni před návštěvou dávali najevo obavy z dopadů prezidentovy rétoriky, napsala agentura AP. "Trumpovy komentáře poškozují republikánskou značku," míní mecenáš prezidentovy strany Dan Eberhart.

Jiní obrací kritiku proti Powellové a Woodovi. Bývalý předseda Sněmovny reprezentantů a hlasitý Trumpův podporovatel Newt Gingrich je na twitteru označil za "naprosto destruktivní" a vyzýval konzervativní voliče v Georgii k účasti v hlasování. Republikánský kongresman Dan Crenshaw Wooda nazval podvodníkem a důrazně vyzval lidi, aby v lednu hlasovali.

To, že někteří voliči by po vývoji z posledních týdnů mohli být rezignovaní, naznačilo víkendové setkání šéfky republikánské strany Ronny McDanielové s obyvateli Georgie. Jedna žena si po jejím projevu stěžovala, že "už je to rozhodnuté". "Není to rozhodnuté, to je klíčové," reagovala McDanielová. Ale volička jí ihned skočila do řeči se slovy: "Jak to víte?"