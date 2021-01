"Retrumplikáni" se nevzdávají. Většina republikánů stále podporuje Trumpa, ukázal průzkum

Vyplývá to z průzkumu společnosti Ipsos zveřejněném serverem Axios, který rovněž poukazuje na tvořící se trhlinu uvnitř strany mezi horlivými zastánci Trumpa a "tradičními" republikány. Pro zastánce Trumpa v rámci Republikánské strany vznikl hanlivý termín "retrumplikáni".

“While Retrumplicans destroy from within, they ignore the real threat from the virus and from abroad.”@ChrisCuomo calls out Republican lawmakers who are undermining democracy with election fraud claims and Trump’s silence on a suspected Russian cyberattack and the pandemic. pic.twitter.com/4mB3IAsjQx