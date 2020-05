Rezignoval jeden z šéfů NASA, týden před ostře sledovaným startem Crew Dragon

Napsala to v noci na dnešek agentura Reuters s odkazem na vnitřní dokument, který vedení agentury rozeslalo zaměstnancům. NASA záležitost zatím nekomentovala.

Loverro rezignoval k 18. květnu, ve funkci tak strávil méně než rok. Jeho cílem bylo splnit zadání amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby NASA dostala do roku 2024 znovu na povrch Měsíce lidskou posádku.

V e-mailu zaslaném kolegům Loverro napsal, že odchází kvůli svému osobnímu jednání. Podrobnosti neuvedl, pouze zmínil neupřesněné riziko, které na sebe vzal, aby splnil Trumpem určený termín. "Nyní je s odstupem času jasné, že jsem v této volbě udělal chybu, za níž musím já sám nést následky," uvedl bez dalšího vysvětlení.

Loverro však serveru Axios řekl, že jeho rezignace nijak nesouvisí s napjatě očekávaným startem s lidskou posádkou naplánovaným na příští týden. "Stoprocentně věřím v úspěch téhle mise," prohlásil.

Z Kennedyho vesmírného centra na Floridě má 27. května odstartovat raketa Falcon 9 společnosti SpaceX miliardáře Elona Muska, jež ponese loď Crew Dragon se dvěma astronauty. Cílem mise je dopravit posádku na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS). Půjde o první pilotovaný let amerických astronautů z území USA od ukončení programu raketoplánů. Od roku 2011 do jsou jediným dopravním prostředkem pro cestu na ISS ruské lodi Sojuz.

Trump v roce 2017 jako první prezident od roku 1972 nařídil uskutečnit pilotovanou misi s cílem přistát na povrchu Měsíce. Mise Artemis by měla na přirozenou družici země dopravit první ženu a dalšího astronauta do čtyř let.