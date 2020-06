Rivalové tváří v tvář? Maduro oznámil, že je připraven jednat s Trumpem

"Pokud to bude potřeba, jsem připraven s respektem hovořit s prezidentem Donaldem Trumpem,“ řekl Nicolás Maduro v rozhovoru s venezuelskou tiskovou agenturou, který se vysílal ve státní televizí.

Reagoval tak na pondělní Trumpův tweet, ve kterém americký prezident takové setkání nevyloučil, i když dodal, že námětem schůzky by v takovém případě bylo pouze mírové vzdání se moci ze strany Madura.

Unlike the radical left, I will ALWAYS stand against socialism and with the people of Venezuela. My Admin has always stood on the side of FREEDOM and LIBERTY and against the oppressive Maduro regime! I would only meet with Maduro to discuss one thing: a peaceful exit from power!