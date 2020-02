"Rozděl a zesměšni." Osvobození Trumpa prohloubí příkopy mezi Američany, píše tisk

"Trumpova krátká, ale nepřehlédnutelní politická kariéra je založená na principu ´rozděl a zesměšni´", píše na svých internetových stránkách britský list The Guardian. Jeho osvobození v procesu ústavní žaloby prohloubí propast mezi Američany, která je největší od války ve Vietnamu a možná i od občanské války v 60. letech 19. století.

Osvobození se pro Trumpa stane dalším nástrojem k polarizování země a k podněcování jeho voličské základny, myslí si The Guardian. Trumpovi republikáni i demokraté nyní listopadové prezidentské volby považují za boj mezi dobrem a zlem, kdy vidina možné prohry je důvodem k panice.

Podle The Times tento týden Trumpova éra dosáhla zenitu. "Ještě nikdy se americký prezident nemusel bránit impeachmentu a zároveň bojovat o znovuzvolení," uvádí list. Trump, pro něhož je politika válkou vedenou jinými prostředky, podle deníku nikdy nebyl v lepší pozici. V řadách demokratů panuje chaos a nejsou schopni zorganizovat hlasování v Iowě pro méně než 200.000 lidí, na které měli čtyři roky na přípravu. Navíc jsou rozděleni do frakcí, kdežto republikáni stojí v šiku za Trumpem, tvrdí The Times. "Zdá se, že za tuto úpornou snahu neustoupit ani o píď, bude v listopadu odměněn druhým funkčním obdobím," předpovídá The Times.

Verdikt senátorů, kteří díky republikánské většině v horní komoře odmítli oba body ústavní žaloby, švýcarský deník Neue Zürcher Zeitung označuje za "trumf" šéfa Bílého domu. Proces mu nijak neuškodil a příští měsíce ukážou, zda mu dokonce neprospěl.

Britská zpravodajská stanice BBC ovšem na svých internetových stránkách poznamenává, že uzavření kapitoly "impeachment" nemusí znamenat konec prezidentových problémů. Není totiž jasné, zda se neobjeví další odhalení podobné tomu, které vedlo k právě skončenému procesu ústavní žaloby.

Demokraté obvinili Trumpa mimo jiné z toho, že se snažil nátlakem přinutit Ukrajinu, aby mu před letošními prezidentskými volbami pomohla získat kompromitující informace o jeho možném rivalovi Josephu Bidenovi.

Podle německého deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung se Mitt Romney zapíše do učebnic dějepisu svým projevem, v němž odůvodnil, proč podpoří demokraty ve snaze Trumpa sesadit. List neúspěšnému kandidátovi z prezidentských voleb v roce 2012 věnoval článek nazvaný "Romneyho čest, Trumpův vztek".

Polský list Gazeta Wyborcza k tomu píše, že se předem vědělo, že Trump bude zbaven viny, ale Romneyho hlas oslabil prezidentovo tvrzení, že impeachment je jen politickým útokem ze strany demokratů.

Švédský list Dagens Nyheter míní, že americký Senát svoji kontrolní roli ve vztahu k výkonné moci nevzal vážně, a označuje to za skličující.

Neue Zürcher Zeitung se obává, že Trumpovo osvobození je "osudovým precedentem pro budoucnost". Potvrzuje přesvědčení prezidenta, kterému podle všeho chybí respekt k demokratickým zvyklostem a ke kontrolní funkci institucí, že si může dovolit vše. Znamená to také pobídku pro budoucí obyvatele Bílého domu, aby zneužívali svou moc, píše švýcarský list.