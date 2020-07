Rozehnaný protest před Bílým domem byl podle národní gardy pokojný

V písemném prohlášení před úterním slyšením v Kongresu to uvedl činitel národní gardy Adam DeMarco, který byl při zásahu přítomen na místě. Jeho líčení událostí přitom v klíčových bodech odporuje vyjádření čelných představitelů administrativy prezidenta Donalda Trumpa, poznamenává agentura AP.

Policie zasáhla 1. června proti protestu na náměstí Lafayette Square před Bílým domem a rozehnala tamní demonstraci zrovna ve chvíli, kdy Trump v proslovu na jedné ze zahrad svého sídla sliboval tvrdý postup bezpečnostních složek proti protestům a nepokojům, jež vypukly ke konci května. Spustilo je úmrtí černocha George Floyda, který zemřel při zatýkání bělošským policistou.

Krátce po zásahu policie po náměstí přešel Trump s činiteli své vlády a nechal se krátce fotit s biblí v ruce před místním kostelem, který den předtím někteří z protestujících částečně zapálili.

Administrativa za tento krok čelila silné kritice, protože podle řady novinářů a opozičních politiků bezdůvodně nařídila násilný zásah proti převážně pokojnému protestu, a to i s použitím slzného plynu.

"Podle toho, co jsem viděl, se demonstranti chovali pokojně," uvádí ve své výpovědi DeMarco, který velel silám národní gardy, jež byly v době zákroku na místě. Složky spadajících pod federální správu amerických parků (NPS) spolu s příslušníky tajných služeb, jež zákrok proti demonstrantům následně provedli, podle něj s národní gardou o svém úmyslu nekomunikovaly. Nedlouho před zásahem však podle něj mluvilo vedení federálních policistů s ministrem spravedlnosti Williamem Barrem i nejvýše postaveným americkým generálem Markem Milleym.

DeMarco dále tvrdí, že policisté demonstranty varovali, že se chystají zakročit, ale jejich varování bylo sotva slyšet na 20 metrů a k protestujícím se zřejmě vůbec nedostalo. Uvádí rovněž, že našel na místě prázdné patrony od slzného plynu, ačkoliv vedení federálních sil tvrdí, že používalo pouze dýmovnice.

Trumpova administrativa opakuje, že byl zásah nutný kvůli násilnému počínání některých demonstrantů a odmítá, že by náměstí nechala vyklidit jen kvůli pořízení fotografie prezidenta před kostelem. Demokraté vládu vyzývají, aby pro své tvrzení předložila jasné důkazy a odkazují se na videa pořízená některými demonstranty, podle nichž byl průběh akce převážně pokojný.

Ministr spravedlnosti také opakovaně popíral, že by vyklizení náměstí sám nařídil. Generál Milley, který po násilném zásahu kráčel po Trumpově boku ke kostelu v bojové uniformě, se později omluvil za to, že jeho přítomnost "vyvolala dojem, že je armáda zapojena do domácí politiky".