Hádky u Trumpových gradují. Neteř možná požene k soudu

O prezidentových krocích informoval server Businnessinsider.com. Vydáním zmiňované publikace nesoucí název "Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man", česky: Příliš moc a stále ne dostatečně: Jak moje rodina stvořila nejnebezpečnějšího muže na světě, pověřila Trumpova neteř Mary L. Trumpová nakladatelství Simon & Schuster.

Trump nic neponechal náhodě a veřejně sdělil, že jeho právní tým už podniká první kroky, jimiž by jí v tom mohl zabránit. Jeden ze zdrojů například řekl, že Trumpová například v roce 2001 podepsala dohodu o mlčenlivosti, na základě níž se její rodina vypořádala s dědictvím po dědečkovi jak s ním, tak i jeho dalšími sourozenci.

Podepsaný dokument jí pak zakazuje zveřejňovat jakékoliv informace o celém právním sporu, jakož i o jeho dalších aktérech, včetně současného amerického prezidenta, jeho bratra Roberta Trumpa a sestry Maryanne Trumpové Barryové, která v této záležitosti vystupovala jako vykonavatelka. O špatných vztazích s Trumpovou neteří se svět dozvěděl ve starém článku New York Times z prosince 2000.

Mary Trumpová je dcerou prezidentova staršího bratra Freda Trumpa mladšího, který zemřel v roce 1981 ve věku 42 let na komplikace způsobené závislostí na alkoholu. Během dědického řízení na Trumpovou a jejího bratra Freda Trumpa nejmladšího po smrti jejich dědečka Freda Trumpa staršího nepřipadl oprávněný podíl. Ten si dle jejích slov rozdělily ostatní pozůstalé děti, tedy strýcové a tety.

Když se to pokusili právně napadnout, pomstil se jim jejich vlastní strýc tím, že je vyňal ze systému bezplatného zdravotního pojištění, čímž značně uškodil jejímu malému synovci, který se právě léčil s dětskou mozkovou obrnou. Následující rok byl případ vyřešen, aniž by o něm byly zveřejněny nějaké podrobné detaily. To však vzalo za své, když se Trumpová v jednom z článků Daily News pustila do svého strýce a tety se slovy, že by se za sebe "měli stydět".

Zdaleka se však nejedná o všechno, co se Mary Trumpová chystá o svém strýci prozradit. Jedná se o zvláštní roli, kterou měl například sehrát americký deník New York Times v prezidentské kandidatuře jejího strýce. Ten se k tomu momentálně odmítl vyjádřit. Donald Trump se měl navíc neuctivě, až hrubě, také chovat ke svému otci Fredu Trumpovi staršímu v době, kdy trpěl Alzheimerovou chorobou, jíž nakonec podlehl.