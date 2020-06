Trump to schytá v nové knize. Neteř ho má za nejnebezpečnějšího muže na světě

Jedná se o údajnou neúctu k rodičům, respektive k otci Fredu Trumpovi staršímu, jehož měl americký prezident zesměšňovat. Tak se o současném prezidentovi měla dle webu businessinsider.com vyjádřit jeho neteř. Důvodem byla Alzheimerova choroba, jíž v posledních šesti letech svého života trpěl. Jedná se o nemoc postihující zejména starší lidi a mající za následek výpadky paměti, paranoiu a následnou neschopnost rozpoznávat blízké lidi, včetně členů rodiny.

Pětapadesátiletá dcera Trumpova staršího bratra Freda Trumpa staršího Mary L. Trumpová se dokonce chystá 28. července vydat svojí publikaci nesoucí název "Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man". V českém překladu Příliš moc a stále ne dostatečně: Jak moje rodina stvořila nejnebezpečnějšího muže na světě. Podle stručného popisu nakladatelství Simon & Schuster by kniha měla popisovat celou geneaologii Trumpovy rodiny.

Ve své profesi klinické psycholožky se Trumpová cítí více než dost kompetentní, aby dokázala poodhalit všechny nepříjemnosti, jimiž si její rodina právě kvůli charakteru nynějšího 45. nájemníka Bílého domu musela projít, zejména jejího dědečka Freda Trumpa staršího. Za zlé mu má především chování právě k němu, když v roce 1993 onemocněl závažnou degenerativní poruchou nervové soustavy nechvalně známou jako Alzheimerova choroba, jíž o šest let později v roce 1999 podlehl.

Trumpová, která se dosud věnovala pouze své práci, a na veřejnosti se téměř neukazovala, zároveň poodkryla, jak se její rodina musela s Donaldem Trumpem soudit o dědictví, přičemž na ně tak jako tak připadl menší podíl. Poté, co se spolu svým bratrem Fredem Trumpem nejml. rozhodli tento verdikt právně napadnout, odřízl Donald Trump celou její rodinu od bezplatného zdravotního pojištění, které jim její dědeček za svého života zajistil. Na to pak doplatil například její synovec, který onemocněl dětskou mozkovou obrnou.

Nit nenechala Trumpová suchou ani na dalších příbuzných z otcovy strany. Kritikou nešetřila směrem i k jeho dalším dvěma sourozencům. "Strýcové a teta by se za sebe měly stydět," řekla nejen směrem k Donaldu Trumpovi, nýbrž i jeho bratru Robertovi a sestře prokurátorce Maryanne. Poodkryla zároveň také různé daňové podvody a úniky v Trumpových firmách, včetně zneužití otcova fondu a dalších. Rovněž měla poukázat na podivnou souvislost mezi deníkem New York Times a prezidentskou kandidaturou svého strýce. Údajně má v ruce daňové doklady, které potvrzují její slova.