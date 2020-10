Rozruch v Kolumbii. Senátor přiznal podíl na vraždě politika v roce 1995

Lozada se k odpovědnosti přiznal v rozhovoru s deníkem El Espectador. V Kolumbii vyvolal velký rozruch a překvapil i soudce tribunálu, který zločiny z doby půlstoletého konfliktu v Kolumbii řeší. Prezident země Iván Duque vyzval parlament, aby Lozadu okamžitě zbavil mandátu.

Lozada je senátorem za stranu Revoluční alternativní síla Kolumbie (má rovněž zkratku FARC), kterou založili v roce 2017 bývalí povstalci z organizace FARC poté, co o rok dříve uzavřeli mírovou dohodu s tehdejší kolumbijskou vládou a valná většina z nich složila zbraně. Dohoda, za niž předchozí prezident Juan Manuel Santos dostal Nobelovu cenu za mír, mimo jiné zaručila deseti bývalým povstalcům křesla v parlamentu.

"Je to zodpovědnost (skupiny) RUAN, jejíž jsem byl v té době velitelem," řekl senátor, který byl tehdy známý jako Julián Gallo, s odkazem na skupinu Městská síť Antonia Nariňa (RUAN). Dodal, že tento čin je třeba chápat v logice ozbrojeného konfliktu. "Rozkaz vydalo vedení (FARC) a já jsem ho dostal od Jorgeho Briceňa, přezdívaného Mono Jojoy," uvedl senátor, podle něhož vraždu vykonalo čtyřčlenné komando. Podle Lozady jsou už všichni mrtví a zabila je kolumbijská policie. Briceňa zabila v září 2010 kolumbijská armáda.

K případným důsledkům svého činu Lozada řekl, že očekává "pochopení" celé situace. "Do parlamentu jsme přišli na základě mírové dohody poté, co jsme se vzdali ozbrojeného povstání a složili zbraně výměnou za účast v politice. Proto by nemělo smysl zpochybňovat dohodu," řekl Lozada.

Podle právních expertů oslovených deníkem El Espectador není pravděpodobné, že by Lozada byl kvůli vraždě Álvara Gómeze souzen. "Kdyby se zabýval kauzami jednotlivců, nestihli by to za 15 let, které jim na to přidělili," míní Kenneth Burbano ze Svobodné univerzity v Bogotě o vytvořeném soudu.

Tribunál nazvaný Zvláštní jurisdikce pro mír (JEP) soudí zločiny spáchané povstalci, ale i příslušníky kolumbijských vládních jednotek v takzvaných "makrokauzách" rozdělených podle prioritních kritérií. Zatím jich otevřel sedm: tři regionální a čtyři tematické (mimosoudní popravy, únosy, nábor nezletilých a útoky proti členů strany Vlastenecký svaz).