Rozsáhlé lesní požáry spalují Kalifornii, při hašení zahynul pilot vrtulníku

Předpokládá se, že příčinou požárů je vlna veder v kombinaci s téměř 11.000 údery blesku, které Kalifornii zasáhly v posledních třech dnech. V neděli byla v kalifornském Údolí smrti zaznamenána teplota 54,4 stupně Celsia, což by byla nejvyšší hodnota naměřená kdekoli na Zemi za posledních více než 100 let.

Fire approaching I-80 in Vacaville and Fairfield, California.



🎥 via Snap Maps pic.twitter.com/khTCnMxLr0