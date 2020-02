Rus Nikulin stane před soudem v USA. Údajný hacker je duševně zdráv, tvrdí psychiatři

"Nikulin tak nemůže počítat s přepravou do Ruska kvůli zdravotnímu stavu a má brzy stanout před soudem," napsal deník. Připomněl, že loni v prosinci Nikulina odeslali do nemocnice na psychiatrické vyšetření.

Posudek shledal, že Nikulin je duševně zdráv. Obhajoba má prý ještě možnost za pomoci soukromých psychiatrů namítat, že Nikulin je nepříčetný a není schopen hájit své zájmy. Pokud by se to povedlo, bylo by možné žádat o vydání do Ruska. Nebo Rus stane před soudem, před kterým se buď pokusí dokázat svou nevinu, anebo přistoupí na dohodu s prokuraturou, což je v USA běžná praxe.

Deník připomněl, že Nikulina zadrželi v říjnu 2016 v Praze na americkou žádost. Český soud pak souhlasil s vydáním do USA, i když o vydání svého občana současně s Američany požádalo i Rusko. Do Spojených států byl vydán předloni v březnu. Nikulin po svém příletu do USA u soudu v San Francisku zopakoval, že se cítí nevinen.

Nikulin se podle amerických vyšetřovatelů dopustil hackerských útoků na sociální sítě LinkedIn a Formspring a na webové úložiště Dropbox. Bude-li shledán vinným, hrozí mu až 30 let vězení a pokuta ve výši milionu dolarů.