Rusko nezískalo spojence: V RB OSN nepředložilo svůj návrh rezoluce k Ukrajině, odmítla ho Čína i Indie

Ruský velvyslanec při OSN Vasilij Něbenzja potvrdil, že Rusko návrh k hlasování nepředloží. "Rozhodli jsme se v této chvíli nežádat hlasování o našem návrhu rezoluce, ale nestahujeme ho," řekl Něbenzja. Obvinil západní členy rady z vyvíjení "bezprecedentního tlaku" na ostatní členy, aby návrh nepodpořili.

Rada bezpečnosti OSN se dnes sešla na mimořádném zasedání na žádost šesti států kvůli ruské válce na Ukrajině.

Na začátku se mělo hlasovat o ruském návrhu požadujícím ochranu civilistů na Ukrajině. Diplomaté avizovali, že tato snaha nebude úspěšná, protože text neobsahoval zmínku o ukončení bojů ani o stažení ruských vojáků.

"Myslíme si, že to není dobré. Rusko nemůže nejprve střílet a pak přijít a vydávat se za lékaře," řekl albánský velvyslanec při OSN Ferit Hoxha. Také dodal, že Ukrajina se srdnatě brání, vítězí a naopak Rusko se potácí v bahně a to jak na zemi, morálně, právně, tak i mezinárodně.

