Rusko si koronavirem zahrává se zdravím světa. Proč s Afrikou nehlásí téměř žádné nakažené?

V několika zemích světa došlo k masivnímu šíření nemoci. Kromě Číny se ohnisky stala i Jižní Korea, Itálie, Írán, Španělsko nebo Francie, ale i USA a Velká Británie zaznamenaly rychle rostoucí počet nakažených.

Většina ostatních zemí světa ale eviduje jen velmi málo případů nemoci COVID-19. Podle magazínu The Conversation je pravděpodobné, že virus v některých zemích dosud nezahájil lokalizovaný přenos, je ale záhadou proč. Mnoho z těchto zemí má totiž s Čínou silné cestovní, migrační nebo obchodní vztahy.

Právě to ale vyvolává více otázek než odpovědí. Jsou tato nízká čísla způsobena tím, že se v některých zemích virus tak silně nešíří? Je to kvůli účinné kontrole hranic? Odráží pouze nedostatek screeningu a nízký počet hlášení?

Magazín upozorňuje, že šíření infekční choroby ze země původu je komplikovaný proces, který zahrnuje mnoho faktorů, ale ve své podstatě souvisí s pohybem lidí. Existuje několik parametrů, které lze použít k hrubému odhadu pohybu: cestování, migrace, ale například i obchodní statistiky.

Porovnání těchto parametrů mezi Čínou a dalšími státy ale opět přináší více otázek než odpovědí. Například Rusko a Čína mají velmi silné vztahy, co se týče cestování, migrace, ale i vzájemného obchodu. Přesto Rusko eviduje pouze 438 nakažených.

V první pětce turisticky provázaných zemí je například i Mongolsko, které eviduje jen 10 nakažených. Naopak co se týče dovozu a vývozu zboží, velmi úzké vztahy má Čína s Vietnamem. Ten eviduje 121 nakažených.

Oproti tomu země, jako je Itálie, s Čínou příliš velké vztahy nemají. A počet nakažených dosahuje téměř 60 000. Podobně je na tom i Německo, které kooperuje s Čínou výlučně na bázi obchodu. Počet nakažených? 26 000.

Vzhledem k tomu, že Rusko má velmi silné cestovní, emigrační, imigrační a obchodní vztahy s Čínou, jeho velmi nízký počet případů vyvolává řadu otázek. Zejména proto, že jiné země se srovnatelně úzkými vztahy, jako je Japonsko, Jižní Korea nebo USA, zažívají podstatně významnější problémy.

Server ale upozorňuje, že v 15 zemích, které sdílejí s Čínou pozemní nebo mořské hranice, bylo hlášeno pouze několik stovek případů. Deset zemí dokonce minulý týden uvedlo mezi 0 a 5 případy nákazy. Vzhledem k tomu, že mnoho z těchto zemí má s Čínou významné obchodní a cestovní vztahy, je nízká úroveň počtu nakažených překvapivá.

Kromě Ruska ale existují i jiné regiony světa, které nehlásily žádný nebo velmi nízký počet případů nákazy. V Africe má většina zemí nanejvýš pár stovek případů, některé uvádějí 0 až 5 nemocných.

Stále jsme v počátečních stádiích pandemie nemoci COVID-19, takže není překvapivé, že některé země neměly dosud žádné případy nákazy, ale právě pochopení důvodu, proč tyto země mají jen málo hlášených případů, je podle serveru důležité pro globální úsilí o omezení šíření pandemie.

Existuje přitom celá řada vysvětlení, proč se v některých zemích téměř nikdo nenakazil. Vliv na to může mít slabé cestovní spojení, účinné prověřování hranic a omezení cestování, místní klima, nedostatečné prověřování nemocných nebo nedostatečné hlášení.

Některé země s velmi dobrými cestovními, migračními a obchodními vztahy s Čínou mají stále nízký počet případů. U těchto zemí došlo k včasnému a rozsáhlému hraničnímu dohledu a přísným kontrolám, což pravděpodobně vedlo k tomu, že se podařilo nákazu dostat pod kontrolu.

Další země těží z toho, že mají s asijskými a evropskými jen malé turistické, obchodní nebo migrační spojení. V dalších zemích ale může mít vliv klima.

Podle statistik serveru totiž počty nakažených v zemích, kde aktuálně panuje tropické nebo zimní počasí, tvoří jen 1,29 % celosvětových případů nákazy. V současnosti totiž existuje jen pár tisíc případů nákazy lokalizovaných jižně od obratníku raka. Drtivá většina se nachází nad ním.

Server ale nevylučuje ani další faktor. Je totiž možné, že široká škála tropických infekčních chorob jednoduše skryla symptomy nemoci COVID-19. Ta se totiž na rozdíl od jiných nemocí často projevuje pouze mírnými a nespecifickými příznaky.

Posledním faktorem, kvůli kterému může být počet nakažených v některých zemích nízký, je nedostatečný screening. V řadě zemí jsou totiž testováni pouze lidé, kteří mají vážná onemocnění a cestovní historii sahající do oblastí s velkou možností nákazy.

To ale vede k nedostatečnému hlášení počtu případů a může to ohrozit schopnost zadržet pandemii. "Nemůžete bojovat proti viru, pokud nevíte, kde je. Najděte, izolujte, testujte a ošetřujte každý případ, abyste přerušili přenosové řetězce," cituje server Světovou zdravotnickou organizaci (WHO).

Jiné země jednoduše nemají infrastrukturu a zdroje, které by umožňovaly rozsáhlé testování, což omezuje jejich schopnost kontrolovat nemoc v zemi. Některé země ale neohlašují všechny případy proto, aby si uchovaly svou pověst nebo aby zabránily hospodářským problémům.

Podle serveru je nejvíce znepokojující, že právě Rusko s úzkými vazbami na Čínu a rozsáhlými vnitrostátními zdroji oznámilo pouze pár stovek případů. V kombinaci s nedávnými důkazy, že Rusko stálo za několika dezinformačními kampaněmi ohledně nemoci COVID-19, vznikají obavy, že Rusko může hrát nebezpečnou hru s globálním zdravím.