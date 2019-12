Rusko učinilo USA nabídku, která se neodmítá? Ve Washingtonu mají jasno

Dokument v americkém zájmu

Zvýrazněná část říká, že Rusko je ochotno obnovit smlouvu o omezení jaderných zbraní New START, a to okamžitě, do konce letošního roku, bez jakýchkoliv předchozích podmínek, nastiňuje renomovaný deník. Deklaruje, že pětileté prodloužení platnosti historického dokumentu by mělo být realizováno bez váhání.

"Toto je nabídka, kterou by (americký) prezident (Donald) Trump neměl odmítnout," pokračuje editorial. Připomíná, že smlouva New START vstoupila v platnost 5. února 2011 a vyprší v únoru 2021, pokud se Rusko a Spojené státy nedohodnou na jejím pětiletém prodloužení.

Obě strany splnily ustanovení smlouvy, aby do roku 2018 omezily své strategické jaderné síly na 1.550 hlavic a 700 rozmístěných raket a bombardérů, uvádí washingtonský deník. Dodává, že smlouva zahrnuje i pečlivé ověřovací mechanismy.

Je v jasném zájmu Spojených státu mít strop na nejnebezpečnější arzenály jaderných zbraní a předvídatelnou budoucnost v této oblasti, deklaruje prestižní server. Podotýká, že smlouva nikterak neomezuje probíhající americký program modernizace atomových zbraní, protože systémy, která nahrazují ty starší, se drží nastavených limitů.

O prodloužení smlouvy by se proto nemělo příliš přemýšlet, konstatuje vlivný deník. Z tohoto důvodu považuje Trumpův lhostejný přístup k této otázce za záhadný.

Co sleduje Trump?

Ruští představitelé vznesli možnost prodloužení smlouvy již před rokem, ale zdá se, že Trumpova administrativa do žádných vážnějších rozhovorů s Moskvou na toto téma zatím nevstoupila, upozorňuje Washington Post. Dodává, že místo toho Trump a jeho spolupracovníci nadhazují myšlenku nové smlouvy s širšími cíli, která by zahrnovala i taktické jaderné zbraně a také Čínu, atomovou mocnost, na kterou se New START nevztahuje.

"Oba cíle jsou v podstatě chvályhodné," hodnotí americký deník. Varuje ovšem, že smlouva týkající se taktických jaderných zbraní je složitá otázka, vyžádá si čas a zatím neexistují signály,že by se Trump aktivně a vážně připravoval na taková jednání.

Komentář v originálním znění si můžete přečíst zde.

Zařadit Čínu do pomyslné rovnice je podle washingtonského serveru ještě složitější, protože čínské jaderné arzenály jsou mnohem skromnější než ty americké a ruské. Podle think tanku Congressional Research Service má Peking celkem 280 jaderných hlavic, z nichž jen 130 je umístěných na raketách, které spadají do ustanovení smlouvy New START, uvádí editorial. Připomíná, že v minulosti Čína na rozdíl od USA a Ruska neměla žádné jaderné zbraně v neustálé bojové pohotovosti.

Čína dává najevo, že nemá zájem se do smluv o kontrole zbrojení zapojit, konstatuje renomovaný deník. Doplňuje, že neexistuje ani žádný důkaz o Trumpově vážně míněné snaze mluvit s Pekingem o omezení jaderných arzenálů, navíc s ohledem na aktuální napětí mezi USA a Čínou kvůli obchodu a lidským právům by takové jednání bylo velmi problematické.

"Jaká je tedy Trumpova strategie? Využívá čínský úhel jako jedovou kapsli, aby se vyhnul prodloužení New START a nechal smlouvy vypršet?" táže se vlivný deník.

Pokud tomu tak skutečně je, šlo by o podlomení další vzpěry v již tak křehké struktuře smluv omezujících zbrojení, která má zmírňovat jadernou hrozbu, konstatuje Washington Post. Dodává, že New START je poslední z platných velkých dohod omezujících atomové arzenály a mělo by se jí dopřát dalších pět let.