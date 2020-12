Pandemie posílila dezinformační trendy, tvrdí politolog. Zmiňuje Rusko i Trumpa

Hybridní válka eskaluje

Autor komentáře odkazuje na bývalého poradce amerického prezidenta Donalda Trumpa pro národní bezpečnost Toma Bosserta, který napsal, že bude trvat roky, než s jistotou zjistíme, které sítě Rusko ovládá a které pouze napadlo. Víme například, že Rusové úspěšně pronikli do systémů amerických ministerstev vnitřní bezpečnosti, financí a obchodu, upozorňuje Zakaria.

Počítačový expert ze Stanfordské univerzity Alex Stamkos mluví o jedné z nejzávažnějších hackerských kampaní v historii, zatímco publicista David E. Sanger, který o kybernetické válce napsal několik knih, označil napadení za "jedno z největších selhání zpravodajců v moderních dějinách", poukazuje politolog. Konstatuje, že Rusko pod prezidentem Vladimirem Putinem podstatně eskaluje svou hybridní válku a využívá nové metody k šíření chaosu u svých protivníků.

"Spojené státy budou muset opevnit svou digitální infrastrukturu a na kupící se kremelské kyberútoky reagovat silněji," píše Zakaria. Pokládá zároveň otázku, jak se vypořádat s možná ještě zákeřnějším ruským úsilím na poli dezinformací, které pomohlo změnit celosvětové informační prostředí.

Již v roce 2016 dva experti z Rand Corporation napsali studii, v níž ruský propagandistický model označili za "hadici chrlící nepravdy", připomíná politolog. Vysvětluje, že ten je velmi odlišný od studenoválečné propagandy, jelikož současné Rusko využívá moderní technologie a sociální sítě, přičemž spoléhá na dva hlavní prvky - vysoký počet informačních kanálů a zpráv a nestydatou ochotu šířit částečnou pravdu, případně otevřenou fikci.

Jak zpráva uvádí, Rusko neusiluje o konsistenci či důvěryhodnost, ale jeho moderní propaganda se soustředí na zaujmutí, zmatení a zaskočení adresátů, nastiňuje Zakaria. Deklaruje, že ruské metody silně připomínají Trumpovu propagandistickou strategii, která vypouští příval zpráv, využívá všech dostupných platforem, a přestože je zpravidla lživá, vždy zaujme.

Příval lží

Ani Trump si neláme hlavu s konzistentností, jde mu jen o to, aby si publikum pamatovalo jeho aktuální tvrzení, upozorňuje politolog. Podotýká, že během kampaně v roce 2016 Trump označoval statistiku nezaměstnanosti za hoax, kritizoval americkou centrální banku za udržování nízkých úrokových sazeb a varoval před bublinou na akciových trzích, avšak po nástupu do Bílého domu v těchto otázkách rychle obrátil.

"Pokud lidi momentálně bombardujete, jen málo z nich má čas zabývat se minulostí," pokračuje Zakaria. Konstatuje, že Trump - vědomě či nevědomě - využívá ruský model, který vychází z principu, že lidi lze přesvědčit, pokud slyší stejnou zprávu z mnoha zdrojů, nehledě na jejich zaujatost.

Trump přidává intuitivní chápání toho, jak fungují sociální sítě - že skutečně výbušné tvrzení přitáhne pozornost, bude se šířit, a tak o něm lidé uslyší opakovaně a postupně mu začnou věřit, vysvětluje autor komentáře. Dodává, že nudná pravda na Twiteru umírá, zatímco senzační lež přežívá a postupně se stává polopravdou, což je velmi znepokojivé.

Odcházející americký prezident nastavil nový standard, jelikož pravdu nepovažuje za svazující, tvrdí Zakaria. Soudí například, že principiální konzervativec by přiznal, že republikáni nemají alternativu ke zdravotní reformně prezidenta Baracka Obamy, protože nevěří, že by vláda měla garantovat zdravotní péči jako právo, ale Trump jednoduše prohlašoval, že má vlastní plán, který je lepší než ten jeho předchůdce.

Podobně Trump hlásal, že bude vetovat vojenský rozpočet Spojených států, zjevně z důvodu,že počítá s přejmenováním vojenských základen spojených s konfederačními jmény, ale rozhodl se tvrdit, že z takto navrženého rozpočtu bude nejvíce profitovat Čína, připomíná politolog. Dodává, že přitom není myslitelné, aby se tvrzení zakládalo na pravdě, jelikož zákon o vojenském rozpočtu ve skutečnosti formálně zavádí odstrašování čínského expansionismu, přesto šéf Bílého domu pochopil, že senzační lež je účinnější než složitá pravda.

"Pandemie zřejmě urychlila tyto dezinformační trendy," píše odborník. Obává se, že sociálně izolovaní a od okolí odříznutí Američané jsou zjevně vnímavější vůči teoriím, které potvrzují jejich osobní přesvědčení.

Za nejpřekvapivější skutečnost roku 2020 tak politolog nepovažuje Trumpovu snahu zvrátit výsledek voleb, protože s to mnozí predikovali, ale výsledek průzkumu, který zjistil, že na 60 milionů Američanů věří Trumpovým tvrzením a sérii lží, které o nedávných prezidentských volbách šíří. "Problémem není jen to, že se Rusko nabouralo do amerických počítačových systémů. Zdá se, že se nabouralo do naší mysli," varuje Zakaria.