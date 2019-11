Russiangate: Trumpův exporadce McGahn musí vypovídat v Kongresu, přikázal soud

Právní výbor americké Sněmovny reprezentantů, který ovládá Demokratická strana, v srpnu požádal federální soud, aby donutil McGahna k výpovědi. Výbor v dubnu McGahna předvolal, aby odpověděl na otázky ohledně údajné snahy Trumpa bránit vyšetřování, Bílý dům ale někdejšímu poradci zabránil v uposlechnutí obsílky.

