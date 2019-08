S požáry v Amazonii bude bojovat armáda, pomoc nabízejí USA

Vojáci se mají do boje s plameny zapojit během dneška, přičemž dekret umožňuje jejich nasazení po dobu jednoho měsíce. O konkrétním způsobu jejich zapojení mají rozhodovat regionální guvernéři, kteří mohou iniciovat "preventivní zákrok... proti environmentálním zločinům" nebo mohou příslušníky federální armády požádat, aby "monitorovali a potlačovali" ohně.

Podle zpravodajské společnosti BBC bylo tento týden v brazilské Amazonii přes 2500 aktivních požárů. Ty nejsou v Brazílii v suchých letních měsících ničím výjimečným, letos ale jejich počet oproti loňskému roku dramaticky narostl. Brazilský Národní ústav pro výzkum vesmíru (INPE) už tento rok eviduje na 77.000 požárů, meziročně jde o 85procentní nárůst. Více než polovina z nich zasáhla právě Amazonii.

Prezident Bolsonaro uvedl, že jeho vláda nemá na boj s tímto rekordním množstvím požárů dostatečné prostředky. Čelí však kritice, že sám za současný stav nese zodpovědnost. Podle INPE k němu přispívá i nelegální kácení a vypalování lesa za účelem získání zemědělské půdy, přičemž Bolsonaro podle ochranářů odlesňování podporuje.

V pátek v televizním projevu prezident ujišťoval, že jeho vláda si uvědomuje rozsah krize a že bude proti "environmentálnímu zločinu" bojovat stejně tvrdě jako proti jiné kriminalitě. Za situaci podle něj může mimořádně suché a teplé počasí a jejímu zlepšení nepomůže šíření "falešných informací".

Brazilský prezident je v souvislosti s lesními požáry i pod značným mezinárodním tlakem. Německá kancléřka Angela Merkelová, francouzský prezident Emmanuel Macron i britský premiér Boris Johnson kvůli globálnímu významu amazonského pralesa situaci hodnotí jako mezinárodní krizi. Francie a Irsko hrozí, že pokud Brazílie nebude v boji s požáry ráznější, odmítnou ratifikovat dohodu o volném obchodu mezi Evropskou unií a skupinou jihoamerických zemí Mercosur.

Řada zemí už nicméně Brazílii nabídla pomoc, což v pátek večer učinil také americký prezident Donald Trump. Na twitteru napsal, že se svým brazilským protějškem mluvil po telefonu.

Just spoke with President @JairBolsonaro of Brazil. Our future Trade prospects are very exciting and our relationship is strong, perhaps stronger than ever before. I told him if the United States can help with the Amazon Rainforest fires, we stand ready to assist!