Sanders a Biden se před úterními primárkami zaměřili na Michigan

Vermontský senátor Bernie Sanders v Michiganu zvítězil v primárních volbách v roce 2016 nad svou tehdejší soupeřkou Hillary Clintonovu. Podle analytiků bude chtít tehdejší úspěch zopakovat a zvrátit na svou stranu vývoj primárních voleb, v nichž nyní co do počtu volitelů vede Biden. Sanders strávil na shromážděních v Michiganu už víkend a chce se tam po dnešním ranním vystoupení v Missouri vrátit. V Detroitu se zúčastní debaty o hrozbě nového koronaviru, informuje CNN.

Zajištění univerzální dostupnosti zdravotní péče je jedno z témat Sandersovy kampaně. V neděli tweetoval, že až bude nalezena účinná očkovací látka proti koronaviru, měla by být dostupná zdarma.

Once a vaccine for coronavirus is developed, it should be free.

Sanders má přízeň hlavně mladých voličů, zatímco Bidena podporují hojně černoši. K jejich hlasům může Sandersovi pomoci podpora reverenda Jesseho Jacksona, který se za senátora v neděli postavil a řekl, že právě Sandersův program je šancí pro americké černochy, kteří patří k sociálně a ekonomicky slabším.

Joe Biden o víkendu strávil čas kampaní v Mississippi, kde ho doprovodil Derrick Johnson, který stojí v čele svazu NAACP bojujícího za rovnoprávnost černochů. V michiganském Detroitu se má dnes k Bidenovi připojit černošská senátorka Kamala Harrisová, která byla původně mezi těmi, kdo usilovali o kandidaturu, ale později ze soutěže odstoupila. V neděli oznámila, že podpoří Bidena.

Dnes totéž učinil další bývalý černošský uchazeč o nominaci Cory Booker. "Nenávist a rozkol je třeba překonat spojením našich myslí pro společnou věc," tweetoval. Biden podle něj "dokáže, že (demokraty) více věcí spojuje než rozděluje". S ním se do Oválné pracovny (Bílého domu) vrátí čest a Biden bude schopen vypořádat se s nejnaléhavějšími úkoly, soudí senátor z New Jersey.

We need a candidate who can best unify all of us and that is @JoeBiden. pic.twitter.com/cqdNrDMWsG