Sanders odsoudil vměšování Ruska do voleb v USA: Můj vzkaz Putinovi je jasný...

"Upřímně řečeno, je mi jedno, koho chce (ruský prezident Vladimir) Putin za prezidenta. Můj vzkaz Putinovi je jasný: Držte se stranou od amerických voleb a jako prezident zajistím, že to tak bude," napsal Sanders, aniž potvrdil pravdivost zprávy, s níž přišel The Washington Post.

"Na rozdíl od Donalda Trumpa nepovažuji Vladimira Putina za dobrého přítele. Je to autokratický lump, který se pokouší zničit demokracii a rozdrtit opozici v Rusku. Řekněme si to jasně, Rusové chtějí podkopat americkou demokracii tím, že nás rozdělí, a já se na rozdíl od nynějšího prezidenta (Trumpa) stavím rozhodně proti jejich snahám, a proti jakékoli jiné zahraniční moci, která chce zasahovat do našich voleb," citovala agentura AP z prohlášení Sanderse.

The Washington Post napsal, že američtí činitelé Sanderse informovali o zasahování Moskvy v jeho prospěch. Na údajné zasahování Moskvy demokratického kandidáta prý upozornily i americké zpravodajské služby.