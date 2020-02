Sanders s přehledem vyhrál primárky v Nevadě, slušný výsledek má Biden

Dnes o tom informovala agentura Reuters, podle níž si Sanders upevnil pozici aktuálního lídra mezi demokratickými aspiranty na post šéfa Bílého domu.

Po sečtení 22 procent volebních okrsků má Sanders podporu 47 procent delegátů. Druhé místo drží s 23 procenty bývalý viceprezident Joe Biden, který dlouho platil za favorita volebního klání. Třetí v pořadí Pete Buttigieg, jenž je bývalým starostou města South Bend v Indianě, získal 13 procent.

Russia may not have a political party in our country, but they’ve picked their candidate: Trump. As voters, we can send the most powerful message of all by winning by a big enough margin to send Trumpism and its Russian backing to the dustbin of history. pic.twitter.com/UaV6umgHRE — Pete Buttigieg (@PeteButtigieg) February 23, 2020

Senátorka za Massachusetts Warrenová dostala devět procent hlasů. Čtyři procenta zatím bere podnikatel Tom Steyer, senátorka za Minnesotu Amy Klobucharová má ještě o procento méně.

"Dnes jde o historické vítězství, protože jsme zvítězili v nejvíce rozmanitém státě v Americe," uvedl Sanders v projevu, v němž se prohlásil vítězem. "Vyhrajeme, protože spojujeme náš národ ve vícerasovou a vícegenerační koalici," dodal levicový politik, který se označuje za socialistu. Učinil tak s odkazem na skutečnost, že Nevada byla prvním státem stranického klání demokratů s výrazným podílem černošského a hispánského obyvatelstva.

Breaking: We won Nevada!



We are building an unprecedented grassroots movement, and together, there is nothing we cannot accomplish.



Let’s take the next step and win it all. Chip in here: https://t.co/K75dGyYsR6 pic.twitter.com/1sEuhgy9Kb — Bernie Sanders (@BernieSanders) February 23, 2020

První dvě klání o kandidaturu na post šéfa Bílého domu za Demokratickou stranu se odehrála v převážně bělošských státech Iowa a New Hampshire. Po nich v souboji o nominaci vedl Sanders před Buttigiegem, který byl v předchozích dvou měřeních sil překvapivě úspěšný.

Biden zaznamenal v Nevadě kýžený slušný výsledek po chabých výkonech v Iowě a New Hampshire, kde skončil čtvrtý, respektive pátý. "Tisk je připraven lidi rychle prohlásit za mrtvé, ale my jsme naživu, vracíme se a vyhrajeme," řekl Biden svým stoupencům v největším nevadském městě Las Vegas.

Despite what the press said this week, we’re alive, we’re coming back, and we’re gonna win! pic.twitter.com/qcwiLvJ43x — Joe Biden (Text Join to 30330) (@JoeBiden) February 23, 2020

Do stranického klání v Nevadě nezasáhl miliardář Michael Bloomberg, který do něj hodlá nastoupit až v takzvaném volebním superúterý 3. března, kdy se bude hlasovat ve 14 státech najednou a bude se rozdělovat více než třetina všech kandidátů na červencový nominační sjezd strany v Milwaukee.

V souboji v Nevadě se rozdělí jen 36 demokratických delegátů na stranický sjezd z celkových 3979, kteří budou vybírat prezidentského kandidáta. Kromě toho však Nevada vyšle ještě 12 takzvaných superdelegátů, což jsou vysocí funkcionáři strany a členové Kongresu.

Straničtí funkcionáři z několika míst Nevady hlásili nesrovnalosti se sčítáním hlasů. Dělo se tak navzdory opatřením, která demokraté přijali ve snaze vyhnout se podobným problémům, které nastaly při stranickém klání v Iowě. Výsledky tam byly zveřejněny až s několikadenním zpožděním.