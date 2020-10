Sedm evropských zemí dle průzkumu v amerických volbách fandí Bidenovi

V Bidenovo vítězství a nástup do Bílého domu doufá podle průzkumu 80 procent Dánů, 71 procent Němců, 69 procent Španělů, 65 procent Švédů, 64 procent Francouzů a 61 procent Britů. I v Itálii, kde je veřejnost Trumpovi více nakloněna, dalo demokratickému kandidátovi přednost 58 dotazovaných.

O tom, že budou volby 3. listopadu zcela svobodné spravedlivé, jsou nejméně přesvědčeni Němci (dvě procenta) a nejvíce Italové (11 procent). Pětina Němců a 16 procent Britů se naopak domnívá, že volby spravedlivé a svobodné vůbec nebudou.

Průzkum tak podle agentury Reuters odráží pochybnosti ohledně spolehlivosti a pevnosti americké demokracie po čtyřech letech Trumpova úřadování.

Sám Trump, který v předvolebních průzkumech mínění za Bidenem zaostává, demokratičnost voleb zpochybnil, když se opakovaně nechal slyšet, že rozšířené korespondenční hlasování povede k rozsáhlým podvodům, přestože podle volebních expertů jsou takové podvody velmi neobvyklé. Republikánský prezident se zároveň odmítl zavázat k pokojnému předání moci, pokud volby prohraje.

Někteří diplomaté sídlící ve Washingtonu uvedli, že je nepříjemné sledovat, jak národu, který je dlouhodobě považován a sám se označuje za příklad demokracie, tyto základy podrývá přímo Bílý dům.

"Souhlasím s těmi, kteří tvrdí, že tyto volby jsou bojem o duši Ameriky," řekl jeden diplomat agentuře Reuters. "Lidé se v zásadě musí rozhodnout, kterým směrem chtějí, aby se jejich země posunula," dodal.

Zmatek a protichůdné informace související s Trumpovou diagnózou a hospitalizací s covidem-19 přispěly k obavám z toho, jak volby dopadnou, zejména pokud budou výsledky velmi těsné.

Jeden evropský velvyslanec poznamenal, že někdy u informací vycházejících z Bílého domu nelze rozlišit, co je pravda a co jsou výmysly. "Upřímně řečeno, pro volební den to nevěstí nic dobrého," dodal.