Šéf CDC vyzdvihoval význam roušek, podle Trumpa se plete

Jeho stanoviska krátce nato zpochybnil americký prezident Donald Trump. Mimo jiné řekl, že Redfield byl zmatený a při slyšení v americkém Senátu předkládal chybné informace.

Deník The New York Times (NYT) napsal, že i na Trumpovy poměry je takto důrazné odmítnutí vědeckých závěrů jeho vlastní vlády mimořádné. Prezident USA dlouhodobě čelí kritice, že ignoruje názory odborníků, ať už se týkají koronaviru nebo klimatických změn. Populárně vědecký časopis Scientific American tento týden uvedl, že Trump svým zavrhováním vědy a fakt závažně poškodil svou zemi a její obyvatele.

Nejnovější ukázkou prezidentova přístupu je polemika okolo přínosu roušek a délky čekání na vakcínu proti covidu-19. Trump v poslední době opakuje, že USA by vakcínu mohly mít k dispozici už před nadcházejícími volbami, jeho vyjádření k rouškám zase nejsou příliš konzistentní. V létě jejich nošení podpořil, při úterní televizní debatě ovšem řekl, že "existuje mnoho lidí, kteří si myslí, že masky nejsou dobré".

Mezi tyto lidi zjevně nepatří šéf CDC Redfield. "Tyto obličejové masky jsou nejdůležitějším, nejsilnějším nástrojem, jaký v oblasti veřejného zdraví máme," řekl před výborem senátorů, přičemž v ruce držel klasickou roušku používanou ve zdravotnictví. "Máme jasné vědecké důkazy o tom, že fungují, a jsou naší nejlepší obranou," uvedl později.

Redfield dokonce spekuloval, že roušky by v souvislosti s koronavirem mohly obyvatelstvu poskytovat lepší ochranu než případná vakcína, která nemusí u všech naočkovaných vyvolat kýženou reakci imunitního systému. Domnívá se, že ověřená vakcína by mohla být připravená v listopadu nebo v prosinci, ovšem jen v omezeném množství. "Ptáte-li se, kdy bude všeobecně dostupná pro americkou veřejnost... myslím, že se bavíme o pozdním druhém čtvrtletí nebo třetím čtvrtletí (roku) 2021," dodal.

"Jestli to opravdu řekl, je to chyba, protože jsme připraveni (vakcínu) okamžitě distribuovat," reagoval na pozdější tiskové konferenci Trump. Redfield podle něj v daném momentě nepochopil otázku a byl zmatený. Pochybením na straně šéfa CDC prezident vysvětloval i jeho slova o rouškách. "Myslím, že roušky mají hodně problémů," citovala Trumpa televize CNN.

Redfield nicméně před senátory zopakoval, že CDC vyzývá všechny Američany, aby na veřejných místech roušky nosili. K vývoji v USA se dnes vyjádřil i prominentní expert Světové zdravotnické organizace (WHO) Mike Ryan, podle kterého je důležité, aby činitelé na všech úrovních vystupovali jednotně. WHO aktuálně chirurgické roušky označuje za účinný mechanismus proti šíření koronaviru, vlády by podle ní měly při špatné epidemické situaci doporučovat veřejnosti i "nezdravotnické" obličejové pokrývky, přestože jsou k dispozici jen "omezené důkazy ohledně jejich efektivity".

V USA v posledních dnech odhalené případy infekce přibývají tempem okolo 40.000 za den, přičemž podle iniciativy The COVID Tracking Project se denně otestuje zhruba 650.000 vzorků. Šíření koronaviru se v zemi podle dostupných statistik od konce července výrazně zpomalilo. Kvůli letnímu rozmachu nákazy se na mnoha místech USA v jisté podobě zaváděla povinnost nosit na veřejnosti obličejovou pokrývku.