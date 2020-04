Šéf OSN Guterres: Krize kvůli koronaviru je největší od 2. světové války

"Čelíme celosvětové zdravotní krizi, která se nedá srovnat s žádnou jinou v pětasedmdesátileté historii Spojených národů - krizi, která zabíjí lidi, rozšiřuje lidské utrpení a převrací životy lidí naruby," řekl Guterres. Podle něj nemoc COVID-19 útočí na samotné jádro lidských společností.

Guterres ve vystoupení ale také zkritizoval dosavadní reakci světa na pandemii, která podle něj není dostatečně efektivní. Bojovat se proti šíření koronaviru dá jen tehdy, "pokud budeme spolupracovat, odložíme politické hry a pochopíme, že ve hře je celé lidstvo". Velikost reakce musí podle Guterrese odpovídat rozměru krize, a musí tak být "rozsáhlá, koordinovaná a komplexní".

We need global solidarity and shared responsibility to effectively respond to #coronavirus crisis, says new report on socio-economic impacts of #COVID19. https://t.co/hQBvnvkXBL pic.twitter.com/dedgJcl5cn