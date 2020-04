Šéf OSN Guterres varoval před růstem domácího násilí v době pandemie

Informoval o tom dnes server BBC News. Guterres minulý týden zopakoval svou výzvu, aby znepřátelené strany ve válečných oblastech po celém světě vyhlásily klid zbraní. V noci na dnešek SELČ šéf OSN poukázal na to, že násilnosti se neodehrávají jen na bojištích.

"Mnoho žen a dívek této hrozbě čelí tam, kde by měly být v největším bezpečí - ve svých vlastních domovech," prohlásil Guterres. "Vyzývám proto k míru ve všech domácnostech po celém světě," dodal.

Organizace spojených národů uvedla, že od propuknutí pandemie nemoci covid-19 se v některých zemích jako Libanon či Malajsie zdvojnásobil počet telefonátů na linky zřízené na pomoc obětem domácího násilí. V Číně je těchto telefonátů třikrát více ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. V Austrálii společnost Google zaznamenala největší nárůst vyhledávání pomoci v případě domácího násilí za posledních pět let.

