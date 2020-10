Senátní výbor bude o doporučení Barrettové hlasovat příští týden

Demokraté nesouhlasí s postupem vládních republikánů prosadit Barrettovou do nejvyšší soudní instance jen několik týdnů před volbami, jež mohou zvrátit mocenské poměry ve Washingtonu. V současné chvíli však nemají ústavní prostředky, jak jejímu potvrzení zabránit.

"Pokud je někdo připraven vstoupit do nejvyššího soudu, je to Barrettová," prohlásil čtvrtý den slyšení republikánský předseda výboru Lindsey Graham. Ten přitom podle listu The New York Times porušil jednací řád výboru, když nechal jeho členy rozhodnout o termínu hlasování bez přítomnosti alespoň dvou opozičních zákonodárců.

Proti jeho postupu protestoval jediný přítomný demokratický senátor Dick Durbin, Graham však jeho námitku odmítl s tím, že demokraté by na jeho místě jednali stejně. "Toto je podvod," protestovala následně bez úspěchu demokratická senátorka Amy Klobucharová.

Na základě dosavadního vývoje lze předpokládat, že výbor konzervativní soudkyni Barrettovou na místo po zesnulé představitelce liberálního křídla Ruth Baderové Ginsburgové příští čtvrtek doporučí. Poslední slovo má však celá horní komora, v níž podle dnešního vyjádření vůdce republikánské většiny Mitche McConnella mají zastánci Barrettové dostatečný počet hlasů. Plénum se podle něj začne nominací zabývat hned den po hlasování výboru.

Demokraté tvrdí, že by se s obsazením křesla ve vlivné soudní instituci mělo počkat až po volbách, jež se oficiálně konají 3. listopadu. Podle agentury AP nebyl v historii USA žádný soudce do nejvyššího soudu jmenován tak krátce před koncem prezidentského funkčního období. Zástupci opozice proto dnes označili jednání republikánů za "uzmutí moci" a za porušení tradic horní komory Kongresu.

Předseda Graham se přitom netajil tím, že jeho strana spěchá zčásti kvůli obavám z listopadových voleb, v nichž má podle průzkumů navrch demokratický kandidát Joe Biden. "Máte velkou šanci, že získáte Bílý dům," řekl přítomným demokratům Graham, který je blízkým spojencem republikánského prezidenta Donalda Trumpa. "Myslím, že je to tak," dodal.

Barrettová dnes po třech dnech slyšení nebyla na jednání výboru přítomna. Ve úterý a ve středu přitom čelila desítky hodin dotazům zákonodárců a snažila se je přesvědčit, že její právní úsudek nebude ovlivněn její vírou či osobními názory. Částečně se rovněž distancovala od některých svých starších akademických prací, v nichž se vyjadřovala kriticky k minulým rozhodnutím nejvyššího soudu v některých kauzách, jež se týkaly například povolení dobrovolných potratů či reformy systému zdravotního pojištění bývalého prezident Baracka Obamy známé jako Obamacare.

Několikrát se však odmítla postavit proti prezidentovi Trumpovi i v otázkách, v nichž jej v minulosti kritizovali také jeho spolustraníci, například ohledně jeho návrhu na odložení voleb. Důrazně však odmítla, že by se s kýmkoli v Bílém domě předem domlouvala na tom, jak bude rozhodovat v konkrétních kauzách.

Trump v minulosti opakovaně prohlásil, že chce do soudu nominovat kandidátky, jež se staví proti právu na potrat, a že chce uvolněné místo v tribunálu zaplnit ještě před volbami pro případ, kdy by listopadové hlasování doprovázely nesrovnalosti, o nichž by nakonec rozhodoval nejvyšší soud. Agentura AP připomíná, že po volbách v roce 2000 nejvyšší soud zastavil přepočítávání hlasů na Floridě, čímž v podstatě rozhodl o vítězství republikána George Bushe mladšího nad demokratem Alem Gorem.