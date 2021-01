Server YouTube nejméně na týden zablokoval Trumpův kanál

Platforma také omezila možnost přidávat komentáře, své rozhodnutí oznámila na twitteru.

"Vzhledem k přetrvávajícím obavám z násilí také na dobu neurčitou znemožníme přidávání komentářů na kanálu prezidenta Trumpa, stejně jako jsme tak učinili u jiných kanálů, kde jsme měli obavy o bezpečnost," uvedl YouTube.

2/ Given the ongoing concerns about violence, we will also be indefinitely disabling comments on President Trump’s channel, as we’ve done to other channels where there are safety concerns found in the comments section. https://t.co/1aBENHGU5z