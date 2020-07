Sessions prohrál senátní primárky, politická kariéra exministra USA je zřejmě u konce

Za Sessionsovým neúspěchem stojí podle listu The New York Times (NYT) především fakt, že upadl do nelibosti Trumpa, ačkoliv byl v začátcích jeho prezidentské kampaně v roce 2016 jedním z jeho prvních politicky významných spojenců.

Podle NYT je prohra pro Sessionse zřejmě koncem jeho třicetileté politické kariéry. Alabamský rodák sloužil čtyři roční období ve federálním Senátu a měl téměř jisté, že by mohl v této kariéře dále úspěšně pokračovat. V únoru roku 2017 jej Trump jmenoval svým ministrem spravedlnosti tak Sessions Senát opustil. Brzy poté se však vztahy obou politiků začaly horšit.

Sessions se v roce 2017 vzdal jakéhokoliv vlivu na vyšetřování zvláštního vyšetřovatele Roberta Muellera a předal zodpovědnost svému náměstkovi Rodu Rosensteinovi. Mueller totiž vyšetřoval vliv Ruska na prezidentské volby z roku 2016 a případné vazby členů Trumpovy kampaně na Moskvu. Sessions tvrdil, že podle amerických zákonů musel záležitost předat svému náměstkovi, protože by se jinak nacházel ve střetu zájmů. Trump však rozhodnutí považoval za neloajální a začal Sessionse veřejně kritizovat. Prezident pak nakonec v roce 2018 Sessionse vyzval k rezignaci, čemuž bývalý senátor vyhověl.

Trump však v kritice svého někdejšího spojence pokračoval nadále a začal aktivně usilovat o to, aby Sessions neuspěl v souboji o republikánskou nominaci na své staré křeslo v Senátu. Sám exministr spravedlnosti se přitom od prezidenta nikdy nedistancoval a nadále tvrdil, že prosazuje jeho program. Trump má ve své straně téměř neochvějnou pozici a většina republikánských kandidátů se proto často předhání v tom, kdo z nich vyjádří Trumpovi větší věrnost, aby si zajistit hlasy prezidentových početných příznivců.

Wow, just called! @TTuberville - Tommy Tuberville WON big against Jeff Sessions. Will be a GREAT Senator for the incredible people of Alabama. @DougJones is a terrible Senator who is just a Super Liberal puppet for Schumer & Pelosi. Represents Alabama poorly. On to November 3rd.