Setkání mezi Bidenem a Trumpem v Bílém domě nemá smysl, tvrdí poradci

Setkání úřadující a nastávající hlavy státu v Bílém domě. Další z několika tradičních rituálů spjatých s předáním moci, ke kterému zřejmě nedojde. Přestože nově zvolený prezident Biden se nechal slyšet, že přítomnost prezidenta Trumpa na jeho inauguraci by byla při nejmenším symbolicky důležitá, ani jedna ze stran neprojevila zájem o vzájemnou konverzaci.

,,Za normálních okolností je to jeden z indikátorů poklidného předání moci a hloubky našeho respektu pro demokracii,“ uvedl bývalý personální ředitel prezidenta Clintona John Podesta, který osobně uvítal G. W. Bushe společně s jeho poradci na setkání v Bílém domě v prosinci roku 2000.

Bidena by ovšem dle jeho názoru podobná schůzka s Trumpen, který doposud výsledky voleb neuznal, nijak neobohatila. ,,Tak proč se obtěžovat,“ dodal. Podobně to vidí i lidé v okruhu Donalda Trumpa. Údajně spolu nemají o čem hovořit, uvedl jeden z poradců. Jiní věří, že pokud by Trump Bidena do Bílého domu pozval, znamenalo by to, že porážku veřejně uznal.

Z tohoto hlediska proto nečekají, že by k podobné schůzce kdy došlo, natož aby se Trump zúčastnil Bidenovy inaugurace. Mluvčí Bílého domu Deere uvedl, že dle tvrzení anonymních zdrojů kolem prezidenta Trump prozatím plány na den inaugurace nemá. Účast prý zatím nepotvrdil ani nevyvrátil.

Většina amerických prezidentů přitom přivítala své následovníky mnohem dříve. Prezident Obama se s Donaldem Trumpem v roce 2016 v Oválné pracovně sešel hned několik dní po volbách. Podobně prezident Bush pozval Baracka Obamu do Bílého domu týden ode dne voleb.

Tato setkání dala končícím prezidentům především možnost varovat své následníky před potenciálními hrozbami, kterým by mohli v úřadu čelit. Bill Clinton tak na příklad varoval prezidenta Bushe před nebezpečím ze strany Bin Ladena nebo Al-Káidy. Prezident Obama podobně varoval Donalda Trumpa před hrozbou, kterou pro Spojené státy představuje Severní Korea.

Mimo jiné však tato setkání mají i neformální charakter. Představují tak symbolické předání moci mezi prezidenty. Bývalý ministr dopravy Andy Card se proto domnívá, že setkáni Bidena s Trumpem by tak šlo světu příkladem. Přestože hlavní aktéři spolu zatím nepromluvili jediné slovo, jejich personální ředitelé jsou prý v kontaktu.

V případě, že Trump Bidenovu inauguraci vynechá, stane se tak teprve druhým prezidentem Spojených států od roku 1869, který pozvání odmítl. Nastávající prezident Biden by prý jeho přítomnost uvítal, zároveň však uvedl, že žádnou významnou hodnotu to pro něj nemá.