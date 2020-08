Severní Karolínu zasáhlo zemětřesení, bylo nejsilnější od roku 1916

Informovala o tom agentura AP. Meteorologická služba v Greenville uvedla, že zemětřesení začalo v 8:07 místního času (14:07 SELČ) a po několika hodinách jej provázelo pár slabších otřesů.

Michael Hull stál na příjezdové cestě ke svému domu ve Spartě, když si všiml stáda běžících srn. "Neuplynula ani minuta a začaly otřesy ze strany na stranu," uvedl. "Chvíli to trvá, než vám dojde, co se děje, a pak tomu nemůžete uvěřit. Pak to skončilo. Bylo to hlasité, jako kdyby Bůh cloumal horou, a to doslova," řekl.

The largest earthquake in #NorthCarolina in more than 100 years (M5.1 at 8:07 a.m. local time) was felt as far away (and easily recorded) in Ontario, Canada (730-900 km distant).

Details from the USGS:https://t.co/LsH6iUZyEY

Thanks to the @IRIS_EPO station monitor. pic.twitter.com/Hbn1vuk5v5