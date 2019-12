Sexuální útoky? Bývalý zajatec islamistů Joshua Boyle byl zproštěn obvinění

Joshua Boyle s rodinou strávili v zajetí pět let a obvinění vznesená proti němu se týkala i období po propuštění. V Ottawě byl zatčen v prosinci 2017 a žaloba proti němu měla 19 bodů. Ve všech vinu popřel.

Former Afghanistan hostage Joshua Boyle found not guilty on all 19 charges https://t.co/bVfobzmYAs pic.twitter.com/LUmAmpeb9T