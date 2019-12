Shutdown tentokrát nehrozí. Kongres USA schválil balík peněz na chod vlády

Finanční balíček se skládá ze dvou částí. Ta první zajišťuje peníze pro vládní agentury stojící mimo obrannou a bezpečnostní politiku, druhá část se týká rozpočtu na obranu. Obě části dnes Kongres schválil. Nyní musí zákony podepsat prezident Donald Trump. Jeho poradkyně Kellyanne Conwayová už avizovala, že tak učiní.

Dohromady v obou částech uvolňuje Kongres pro vládu 1,4 bilionu dolarů (32 bilionů korun). Součástí je i 1,37 miliardy dolarů (31 miliard korun) na údržbu a stavbu pohraniční zdi na hranici s Mexikem, Trump ovšem žádal 8,6 miliardy dolarů (197 miliard korun).

Rozpočtový balíček je výsledkem kompromisu mezi demokraty a republikány. Jednání nebyla snadná a Kongres musel přechodné období před dosažením dohody kvůli pokračujícím diskuzím překlenout krátkodobými zákony o financování. Pokud by se obě strany nedohodly, upadla by federální vláda v pátek do platební neschopnosti. Nastal by takzvaný shutdown, což je nucené uzavření federálních úřadů, které nejsou nezbytné pro chod a bezpečnost USA.

Stav, kdy je americká vláda v platební neschopnosti, není výjimečný. Například na přelomu letošního a loňského roku byla na více než dva měsíce zablokována část federálních úřadů kvůli sporu o financování stavby zdi na hranicích s Mexikem, kterou Trump slíbil voličům.