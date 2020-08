Sjezd Demokratů čeká hvězdný line-up. Kromě politiků vystoupí Billie Eilish nebo John Legend

Demokraté pořádají stranický sjezd tradičně za účelem oficiální nominace kandidátů na post prezidenta a viceprezidenta. Od obou kandidátů se očekává, že stranickým kolegům předloží své vize. Zbytek programu je věnován debatám o vytyčení klíčových bodů demokratické politiky pro nadcházející období. Současně probíhá i sčítání delegátů.

Sjezd ale tento rok neproběhne zcela tradiční formou. Vzhledem k pandemii koronaviru bude totiž poprvé online. Běžně tak delegáti předsednictvu strany oznámí, kolik hlasů příslušnému kandidátovi udělují. Letos tuto formalitu vykonají delegáti v rámci přímého přenosu ze všech 57 amerických států a teritorií.

Tentokrát během sjezdu neproběhnou ani tradiční debaty ohledně politického programu strany. Klíčové body měly být schváleny během několika jednání, která se měla uskutečnit prostřednictvím Zoomu již před třemi týdny. Demokraté očekávají jeho odsouhlasení více jak 4 000 delegáty. Na místo toho budou mít jednotliví mluvčí každý večer dvě hodiny prostor na to pronést svou řeč.

Součástí sjezdu bude i doprovodný program, na kterém se budou podílet přední hosté, mezi nimi především hudební umělci. Joe Biden by nakonec měl přijmout stranickou nominaci ve čtvrtek 20. srpna, Kamala Harrisová jako Bidenova spolukandidátka svou nominaci na viceprezidenta ve středu 19. srpna.

Sjezd oficiálně začal v pondělí 17. srpna a potrvá až do čtvrtečního večera 20. srpna. Původně se měl konat v Milwaukee již v půlce července, namísto toho však bude přenášen živě z různých měst napříč Spojenými státy. Pouze delegáti ze státu Wisconsin budou výsledky oznamovat z původního místa konání, The Wisconsin Center.

Program

Řeč vedoucí k oficiální nominaci Bidena a Harrisové by mělo pronést celkem 34 mluvčích. Mezi nimi by se měli prostřídat stoupenci různých ideologických směrů ve straně. Za progresivisty by měl promluvit na příklad senátor Bernie Sanders nebo senátorka Elizabeth Warrenová. Za názorově spíše umírněnější Demokraty by měli vystoupit senátorka Amy Klobucharová nebo senátor Doug Jones.

Mezi Demokraty by se měl objevit i představitel Republikánské strany a zároveň prezidentský kandidát z roku 2016, John Kasich. Na sjezdu by přitom nemusel být jediným Republikánem, další jména ale zatím nebyla oficiálně potvrzena.Promluvit k národu by měli i sami voliči z různých států.

Speciální prostor by měli dostat mluvčí za menšinové komunity. Mezi nimi se na příklad objeví Michelle a Barack Obamovi, senátor Cory Booker a starostka Atlanty Keisha Lance Bottomsová. Ta ve svém vstupu vzdá hold zesnulému kongresmanovi Johnu Lewisovi krátce před Bidenovým proslovem. Za LGBT promluví bývalý starosta South Bend, Pete Buttigieg.

Program budou v průběhu všech 4 večerů doprovázet i hudební umělci jako John Legend, Leon Bridges, The Chicks, Common, Billie Eilish, Jennifer Hudson, Billy Porter, Maggie Rogers, Prince Royce nebo Stephen Stills. Jejich hudební vystoupení budou přenášena živě těsně před projevy jednotlivých mluvčích.

Hlavní program bude zahájen vždy ve 21:00 a poběží až do 23:00 místního času (3:00 až 5:00 SELČ). Doprovodný program včetně schůzek jednotlivých výborů strany poběží každý den od 19:00 do 21:00 místního času (1:00 až 3:00 SELČ). Možností, jak sjezd sledovat, je hned několik.

Diváci se buď mohou připojit přímo přes webové stránky sjezdu, stejně tak ho mohou sledovat na YouTube, Twitteru nebo na Facebooku. Přímý přenos bude také vysílat stanice NBC News, a to vždy od 20:00 místního času (2:00 SELČ) zde.

V pondělí svou řeč pronesli senátor Bernie Sanders, senátorka Catherine Cortez Masto, guvernér státu New York Andrew Cuomo, michiganská guvernérka Gretchen Whitmer, bývalý guvernér John Kasich, senátorka Amy Klobucharová a další. Večer uzavřela svým projevem bývalá první dáma, Michelle Obamová.

V úterý promluví bývalá ministryně spravedlnosti Sally Yatesová, lídr demokratické menšiny v Senátu Chuck Schumer, bývalý ministr zahraničí John Kerry, členka Sněmovny reprezentantů Alexandria Ocasio-Cortez, bývalý prezident Bill Clinton a manželka Joe Bidena, Jill.

Ve středu se slova ujme mluvčí Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová. Po ní budou následovat bývalá ministryně zahraničí Hillary Clintonová, senátorka Elizabeth Warrenová, guvernér státu Wisconsin Tony Evers a další. Večer uzavře Kamala Harrisová spolu s bývalým prezidentem, Barackem Obamou.

Celý sjezd pak ve čtvrtek zakončí senátor Cory Booker, starostka Atlanty Keisha Lance Bottomsová, bývalý starosta South Bend Pete Buttigieg, senátorky Tammy Baldwinová a Tammy Duckworthová a další. Krátce před projevem Joe Bidena promluví bývalý prezidentský kandidát, Andrew Yang. Na podrobný program a přesné časy se můžete podívat zde.