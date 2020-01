Skandál v USA: Politik spílal opilým řidičům, sám havaroval pod vlivem

Šéf republikánů v parlamentu státu New York Brian Kolb byl zadržen, když se svým vozem havaroval na Nový rok.

Kolb se svým vozem sjel do škarpy nedaleko svého domu u města Rochester. Přivolaní policisté zjistili, že obsah alkoholu v jeho krvi přesahuje limit osm desetin promile přípustný ve státě New York. Politik byl uvězněn, jeho kolegové ho chtějí zbavit funkce.

Hypocritical Republican, @GOPLdrBrianKolb, was just cited for driving while intoxicated over the Holidays.



He needs to do the responsible thing and resign. #briankolb https://t.co/J39DgxhYLe