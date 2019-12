Podle člena fairfaxské školní rady Ryana McElveena jde zřejmě o novinku v rámci celých USA, protože když se chtěl poučit na jiných místech, nenašel ve Spojených státech jediné, kde by se podobná praxe pěstovala.

I’m immensely proud that, beginning January 27, 2020, Fairfax County Public Schools will become one of the first school districts in the nation to allow excused absences for civic engagement activities. pic.twitter.com/KvZP9ilqe9