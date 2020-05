Skončí USA v dlouhé ekonomické depresi? Profesor naznačil možný scénář

— Autor: Marek Bláha / EuroZprávy.cz

NÁZOR - Statistiky z minulého týdne oficiálně potvrdily to, co všichni věděli - jen pár měsíců koronavirové krize má ve Spojených státech za následek nezaměstnanost na úrovni velké deprese ze 30. let minulého století, poukazuje profesor Paul Krugman v komentáři pro server New York Times. Nositel Nobelovy ceny za ekonomii upozorňuje, že to ovšem neznamená, že země je skutečně v hospodářské depresi.