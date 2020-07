Skupina mužů silou pronikla do čínského konzulátu v Houstonu

Mezi muži byl patrně i Cliff Seagroves, vrchní představitel ministerstva zahraničí pro diplomatická zastoupení. Podle CNN byl na místě mimo jiné i zámečník. Skupina na dotazy novinářů neodpovídala a mluvčí ministerstva zahraničí odmítl události komentovat. Poté, co muži silou otevřeli dveře v zadní části konzulátu, postavili se před ně dva uniformovaní představitelé úřadu ministerstva zahraničí pro diplomatickou bezpečnost. Ani oni akci nekomentovali.

US federal agents and local law enforcement entered the Chinese consulate compound in Houston following Tuesday's order to close the diplomatic facility after US officials alleged it was part of a larger Chinese espionage effort using diplomatic facilities https://t.co/8E48Aqdxcl