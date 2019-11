Smír v Bolívii: Vláda podepsala dohodu s příznivci exprezidenta Moralese

Podpis dohody o usmíření přinesl podle serveru Infobae nevídané záběry. Na nich si ruce podává prozatímní ministr vnitra Arturo Murillo, který minulý týden obvinil Moralese ze vzpoury a zločinů proti lidskosti, a Segundina Floresová, která vede odbory domorodých žen "bartolinas". Tato největší ženská odborová organizace v zemi stála za Moralesem po celou dobu jeho téměř 14 let trvající vlády. Dohodu podepsal také šéf hlavního odborového svazu Juan Carlos Huarachi, též dlouholetý Moralesův příznivec.

Střety příznivců a odpůrců šedesátiletého Moralese vypukly po volbách z 20. října, v nichž podle nejvyššího volebního soudu získal už v prvním kole Morales svůj čtvrtý mandát. Výsledky zpochybnila opozice i mise Organizace amerických států (OAS). Po rezignacích prezidenta, viceprezidenta i šéfů obou komor se s potvrzením ústavního soudu stala dočasnou hlavou země z pozice místopředsedkyně Senátu Jeanine Áňezová.

zdroj: YouTube

Už o víkendu přijal bolivijský parlament, v němž má většinu Moralesovo Hnutí za socialismus (MAS), zákon o nových prezidentských a parlamentních volbách. Ten znemožňuje Moralesovu případnou kandidaturu a stanoví, že do 20 dnů od jeho nedělního vyhlášení budou zvoleni noví členové regionálních volebních institucí a nejvyššího volebního soudu. Ten pak vyhlásí volby, jež by se měly konat do 120 dnů. Deník El Deber dnes napsal, že volby by mohly být buď v neděli 12. dubna, či o týden později.

Dohoda o usmíření, podepsaná v pondělí, předpokládá mimo jiné stažení vojáků z ulic, kam byli povoláni kvůli protestům. Výjimkou je ochrana státních zařízení, například rafinérie, jejíž blokádou příznivci Moralese v minulých dnech způsobili nedostatek pohonných hmot a kolaps veřejných služeb i zásobování v La Pazu. Dohoda rovněž slibuje propuštění osob zadržených při protestech, jejichž případy bude ode dneška přezkoumávat společná komise zástupců vlády a odborových lídrů.

Jediné místo, kde trvají blokády, je region Cochabamba, kde pěstitelé koky nadále požadují odstoupení prezidentky Áňezové. Ta se podle nich dostala k moci státním převratem, což prohlašuje i Morales.

Áňezová v pondělí potvrdila, že pokračuje trestní stíhání exprezidenta kvůli obvinění ze vzpoury a terorismu. Jako důkaz v něm figuruje audionahrávka, na níž Morales z Mexika povzbuzuje své příznivce k blokádám měst v Bolívii s cílem svrhnout prozatímní vládu a vrátit se k moci.