Smrt černocha Prudea: Rodina zveřejnila video ze zásahu, suspendováno sedm policistů

Sedm policistů suspendovala Lovely Warrenová, starostka města Rochester, kde k incidentu došlo. Ke smrti Prudea podle ní vedl "systémový rasismus". "Stavím dotyčné policisty dnes mimo službu, třebaže s tím městská rada nesouhlasí. Žádám státní zástupkyni, aby dokončila vyšetřování," uvedla Warrenová.

"V případě Daniela Prudea selhala policie, systém péče o duševní zdraví, společnost i já," konstatovala a dodala, že jeho smrt dokazuje, že "mnoho výzev, jimž jsme čelili v minulosti, jsou ty samé, kterým čelíme i nyní".

Prude zemřel, když jej v nemocnici 30. března odpojili z přístrojů zajišťujících životní funkce, sedm dní poté, co jej nad ránem na ulici ve městě Rochester nahého zadrželi policisté. Prude se podle všeho potýkal s psychickými problémy a rozbor zjistil v jeho těle stopy omamné látky fencyklidin. Soudní lékař nicméně smrt zhodnotil jako zabití způsobené "komplikacemi po dušení v rámci fyzického držení".

Ve středu rodina zesnulého zveřejnila video ze zatýkání a další materiály k případu. Záběry podle AP ukazují, že policisté Prudeovi přes hlavu navlékli kapuci a jeden ze strážníků mu poté asi na dvě minuty přitlačil obličej k zemi.

⚠️WARNING: Disturbing video of Rochester cops suffocating #DanielPrude. His family called 911 for help b/c Prude was in mental distress. Naked in the street, Prude complies, lays on the ground and is cuffed. Cops place bag over his head, suffocating him. pic.twitter.com/V2JfaOhjXC