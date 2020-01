"Nejvyšší prioritou amerických čelných představitelů je chránit americké životy a zájmy," uvedla v prohlášení demokratka Pelosiová. Podle ní ale Spojené státy nemohou dál ohrožovat životy svých vojáků, diplomatů a dalších občanů "provokativními a nepřiměřenými akcemi".

"Nálet z dnešního večera by mohl vyvolat další nebezpečnou eskalaci násilí," dodala předsedkyně Sněmovny reprezentantů. USA a svět si podle ní nemohou dovolit stupňování napětí "do bodu, ze kterého není návratu".

Útok na Solejmáního podle Pelosiové americká administrativa provedla "bez konzultace s Kongresem". Podle Pentagonu zabila Solejmáního americká armáda na příkaz prezidenta Trumpa. Ten dnes na twitteru zveřejnil bez dalšího komentáře americkou vlajku.

Útok na Solejmáního dnes odsoudilo také několik demokratických prezidentských kandidátů. Bývalý viceprezident Joe Biden řekl, že prezident Trump "hodil dynamit do sudu s prachem". Spojené státy by se podle něj mohly ocitnout "na pokraji velkého konfliktu napříč Blízkým východem".

My statement on the killing of Qassem Soleimani. pic.twitter.com/4Q9tlLAYFB

Také podle senátora Bernieho Sanderse "Trumpova nebezpečná eskalace" USA přivedla blíže "k další katastrofální válce na Blízkém východě". Útok odsoudila také další uchazečka o demokratickou nominaci do letošních prezidentských voleb, senátorka Elizabeth Warrenová. Podle ní se jedná o "bezohledný krok", který zvyšuje pravděpodobnost dalšího konfliktu na Blízkém východě. Solejmání byl nicméně podle Warrenové "vrah zodpovědný za smrt tisíců, včetně stovek Američanů".

Republikáni z Kongresu se za prezidenta postavili. Senátor Lindsey Graham Trumpovu "odvážnou akci proti íránské agresi" ocenil. "Íránské vládě: pokud chcete více, dostanete více," dodal.

If Iran continues to attack America and our allies, they should pay the heaviest of prices, which includes the destruction of their oil refineries.