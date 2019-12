Ústavní žalobu, tedy takzvaný impeachment, se demokraté rozhodli vůči prezidentovi spustit kvůli takzvané ukrajinské kauze. Žaloba se opírá o červencový telefonát Trumpa s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.

Trump v něm svého partnera žádal, aby mu dodal informace poškozující bývalého viceprezidenta Joea Bidena, který se zřejmě Trumpovi napřesrok ve volbách postaví. Podle demokratů jde o pokus zatáhnout cizí stát do volební kampaně v USA, což zákon výslovně zakazuje.

Trump obvinil demokraty z "překrucování spravedlnosti a zneužití moci". V úterním dopise adresovaném předsedkyni Sněmovny Nancy Pelosiové podle agentury AP uvedl, že se nedopustil ničeho špatného, když v zahraničí požadoval vyšetřování svého politického soupeře, a obvinil demokraty, že se více starají o impeachment než o své voliče. Vyšetřování přirovnal k procesům s čarodějnicemi v Salemu.

....They want to Impeach me (I’m not worried!), and yet they were all breaking the law in so many ways. How can they do that and yet impeach a very successful (Economy Plus) President of the United States, who has done nothing wrong? These people are Crazy!